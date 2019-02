Spal e Torino non sfondano | il lunch match finisce a reti inviolate FOTO ...

Spal-Torino 0-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/23 Massimo Paolone/LaPresse ...

Live Spal-Torino 0-0 : espulso Nkoulou - granata in dieci : SEGUI LA CRONACA Sono 16 i precedenti a Ferrara tra SPAL e Torino in Serie A, con 4 vittorie per parte ed 8 pareggi, tra cui quello dello scorso anno per 2-2 con doppio vantaggio granata di Iago ...

Spal-Torino LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali SPAL , 3-5-2, : Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valoti, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. All.: Semplici TORINO , 3-5-2, : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; ...

Spal-Torino - le formazioni ufficiali : Spal-Torino, le formazioni ufficiali – Dopo il pareggio della Juventus contro il Parma continua il programma valido per la 22^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Spal e Torino in una partita molto importante per la classifica delle due squadre. La squadra di Semplici è alla ricerca di punti per la salvezza, quella di Mazzarri per l’Europa League. Il tecnico granata ha deciso di puntare nuovamente sulla ...

Spal-Torino : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Spal-Torino, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Diretta Spal-Torino ore 12 : 30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : FERRARA - Allo stadio Paolo Mazza, SPAL e Torino scenderanno in campo per il lunch-match della 22esima giornata di serie A. I ferraresi sono reduci dall'incredibile rimonta del Tardini contro il Parma ...

Spal-Torino : probabili formazioni - quote e pronostico : SPAL-Torino: probabili formazioni, quote e pronostico SPAL-Torino andrà in scena alle 12.30 di Domenica 3 Febbraio presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà valida per la 22a giornata di Serie A. Nell’ultimo turno la SPAL ha ritrovato la vittoria con il 3-2 sul Parma, mentre il Torino a sorpresa ha sconfitto di misura in casa l’Inter con il risultato di 1-0. SPAL-Torino: granata favoriti ma occhio a Lazzari Dopo la ...

Pagelle Spal-Torino - highlights e tabellino del match : Pagelle Spal-Torino – Tutto pronto, alle ore 12.30 infatti sul campo di Ferrara scenderanno in campo Spal e Torino. Entrambe le formazioni arrivano al match con un solo obiettivo: la vittoria. La Spal vuole tenersi ancora a distanza dalla zona retrocessione e il Torino vuole combattere fino alla fine per ottenere un posto in Europa. […] L'articolo Pagelle Spal-Torino, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Spal Torino : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...

Spal-Torino oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Turno numero ventidue per la Serie A di calcio, che dopo gli anticipi di ieri vivrà oggi una giornata molto intensa, in cui tra le altre gare è in programma anche la sfida tra SPAL e Torino, in cui i piemontesi cercheranno di confermare il successo contro l’Inter della scorsa settimana, sognando l’Europa. La sfida si giocherà domenica 3 febbraio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, e sarà trasmessa in esclusiva in ...

Torino - Mazzarri 'Spal? prova delicata' : ANSA, - Torino, 2 FEB - Dopo il salto di qualità con l'Inter, il Torino di Mazzarri è a caccia di conferme nella trasferta di Ferrara con la Spal. Un test importante per "dimostrare dopo la partita di ...