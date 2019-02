Slittino | tutte le vittorie dell’Italia nel singolo femminile della Coppa del Mondo di

oasport

(Di domenica 3 febbraio 2019) Sandra Robatscher nella storia delloitaliano. L’altoatesina interrompe il digiuno didell’Italia in rosa in questa disciplina che durava da ben 23 anni, aggiudicandosi la tappa di Altenberg (Germania) valevole per ladeldi2019.Il risultato odierno è eccezionale proprio per la distanza temporale intercorrente con l’ultimo trionfo, firmato da un mito come la mai dimenticata Gerda Weissensteiner che nel lontano febbraio del 1996 a Sankt Moritz seppe imporsi. Weissensteiner, oro olimpico nelle Olimpiadi di Lillehammer nel 1994 e vincitrice di 11 medaglie iridate, di cui 2 ori, 3 argenti e 6 bronzi e con 13 centri in, è stato il riferimento nostrano. Ecco che l’impresa di Robatscher assume dei connotati importanti visto che l’atleta diventa la quinta slittinista italiana nella storia a vincere una gara di questa ...