Slittino | Sandra Robatscher brilla ad Altenberg | l’azzurra al comando del singolo

Slittino – Nation’s Cup : Sandra Robatscher nona ad Altenberg - staccato il pass per la Coppa del Mondo : Nono tempo per Robatscher nella Nation’s Cup di Altenberg: qualificata per la gara di Coppa del Mondo Sandra Robatscher si qualifica alla gara di Coppa del Mondo di Altenberg nel singolo femminile di Slittino artificiale. L’azzurra ha centrato il nono tempo in Nation’s Cup con un ritardo di 675 millesimi dalla russa Viktoriia Demchenko e tornerà in pista domenica 3 febbraio. In programma la prova del doppio con due coppie ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Dajana Eitberger trionfa - tripletta tedesca. Sandra Robatscher decima : Terza vincitrice diversa nelle cinque prove disputate nella Coppa del Mondo di Slittino per quanto riguarda il singolo femminile. Non cambia però la bandiera: anche a Lake Placid, nell’ultima giornata di gare di questo 2018, a trionfare è la Germania. Un dominio assoluto per la nazionale teutonica che timbra tutto il podio: ennesima tripletta, a festeggiare è Dajana Eitberger. Per la 27enne nativa di Ilmenau arriva la quarta vittoria in ...

Slittino su pista artificiale - Sandra Robatscher decima a Lake Placid : trionfa la tedesca Eitberger : Brava Robatscher a Lake Placid, l’azzurra è decima nel singolo femminile. Altra tripletta tedesca, vince la Eitberger A Lake Placid arriva il miglior risultato stagionale per Sandra Robatscher nel singolo femminile di Slittino artificiale. Nella quarta tappa di Coppa del mondo, l’ultima in Nord America dopo quelle canadesi di Whistler e Calgary, l’azzurra chiude al decimo posto entrando così per la prima volta nella top ...