Slittino naturale | Mondiali 2019 | pioggia d’oro per l’Italia con Evelin Lanthaler | Alex

Slittino naturale - Mondiali 2019 : Pigneter/Clara magnifico oro nel doppio a Latzfons - terzi i fratelli Lambacher : Sesta medaglia consecutiva ai Mondiali, quattro ori e due argenti: Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dominare a livello internazionale nel doppio dello Slittino naturale. In quel di Latzfons, sulla pista di casa, gli altoatesini si vanno a prendere il titolo iridato: miglior tempo nella prima manche, conferma nella seconda con il crono conclusivo di 2’13″22. I rivali sono lontanissimi: la coppia russa Porshnev/Lazarev è ...

Slittino su pista naturale – Mondiali di Latzfons al via : bene le italiane nella prima manche del singolo femminile : Partiti i Mondiali di Latzfons: Lanthaler domina la prima manche del singolo femminile, Pinggera terza a 1″13 Evelyn Lanthaler comincia alla grande i suoi Mondiali. nella prima manche del singolo femminile a Latzfons, l’azzurra leader della classifica generale di Coppa del mondo con cinque vittorie in cinque gare detta ancora legge e si assicura già un bel vantaggio con 85 centesimi sull’austriaca Tina Unterberger e ...

Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo : Italia show a Nova Ponente : L’Italia fa en plein a Nova Ponente: trionfano Lanthaler, Gruber e la staffetta L’en plein è servito. Ancora una volta. Vince tutto l’Italia a Nova Ponente nella terzultima tappa di Coppa del Mondo di Slittino naturale. Sabato avevano cominciato Patrick Pigneter e Florian Clara nel doppio, domenica proseguono Evelyn Lanthaler e Alex Gruber nel singolo, poi i due, insieme a Pigneter, portano gli azzurri al trionfo anche ...

Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo : Lanthaler pigliatutto - è sua anche la tappa di Nova Ponente! : Impressionante Lanthaler: a Nova Ponente fa 5 su 5 nel singolo femminile. Sul podio anche Greta Pinggera In Spagna la chiamerebbero “manita”: Evelyn Lanthaler fa 5 su 5 in Coppa del Mondo e a Nova Ponente dà una dimostrazione di forza impressionante. Sulla pista di casa l’azzurra leader della classifica generale dà spettacolo e vince con 1″80 su Ekaterina Lavrenteva, un’enormità in due manche dello Slittino ...

Slittino su pista naturale – Pigneter in testa dopo la prima manche a Nova Ponente : Ruggito Pigneter: è in testa dopo la prima manche a Nova Ponente. Lanthaler domina ancora nel singolo femminile Il ruggito del campione davanti ai propri tifosi. Patrick Pigneter, l’atleta più vincente della storia dello Slittino naturale, quest’anno non è ancora riuscito a salire sul podio, ma a Nova Ponente ha tirato fuori gli artigli e ha chiuso al comando la prima manche con due centesimi di vantaggio sul detentore ...

Slittino su pista naturale – Mondiali 2019 : i convocati azzurri : I convocati per i Mondiali di Latzfons: in sei il singolo maschile, cinque per il femminile, due coppie per il doppio Con la delibera numero 68 del 24 gennaio 2019, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Mondiali di Slittino su pista naturale che si terranno a Latzfons, in Italia, dal 31 gennaio al 3 febbraio. SINGOLO MASCHILE CLARA Florian FEDERER Stefan GRUBER Alex LAMBACHER ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per Nova Ponente : Prima ed unica tappa italiana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale: nel week-end, tra sabato e domenica, doppio e i due singoli in quel di Nova Ponente. Folta la rosa degli italiani presenti sulla pista di casa, andiamo a scoprire i convocati: Alex Gruber, Patrick Pigneter, Stefan Federer, Florian Clara, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Mathias Troger, Greta Pinggera, Evelin Lanthaler, Alexandra ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Mosca 2019 : Evelin Lanthaler vince sempre - sul podio anche Gruber e Pinggera : Tre su tre, Evelin Lanthaler è davvero dominante nella Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Arriva la terza affermazione, sulla complicata pista russa in quel di Mosca: l’azzurra supera con 56 centesimi di vantaggio la padrona di casa Ekaterina Lavrenteva, mentre in terza posizione c’è una regolare Greta Pinggera, lontana 72 centesimi dalla compagna di squadra. Da sottolineare anche la performance di Alexandra Pfattner, ...

Slittino pista naturale – Terza vittoria in tre gare per Evelin Lanthaler : show dell’azzurra a Mosca : Lanthaler non ha ostacoli: Terza vittoria in tre gare, domina anche a Mosca. Pinggera Terza, Gruber secondo tra gli uomini Evelin Lanthaler non conosce ostacoli e sulla difficilissima pista di Mosca conquista la Terza vittoria in tre gare di Coppa del mondo nel singolo femminile di Slittino naturale. L’altoatesina ha dominato entrambe le manche nella capitale russa finendo con 56 centesimi di vantaggio su Ekaterina Lavrenteva e ...

Slittino naturale - Evelin Lanthaler trionfa a Winterleiten : La classifica di Coppa del Mondo è lo specchio dei risultati delle prime due tappe con la Lanthaler in testa con 200 punti, e a seguire la Pinggerra, a 170, e la Unterberger a 140. Nella concomitante ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Winterlein 2019 : Evelin Lanthaler batte nuovamente Pinggera. Sul podio Gruber e la staffetta : È sempre dominio italiano nella Coppa del Mondo di Slittino naturale. Dopo il trionfo nel doppio di Pigneter/Clara arriva un’altra vittoria, nel singolo al femminile: così come all’esordio di Kuhetai è doppietta, con Evelin Lanthaler che batte la connazionale e campionessa del Mondo Greta Pinggera. 51 i centesimi che dividono le due italiane, mentre in terza piazza c’è la padrona di casa Tina Unterberger. La classifica di Coppa ...

Coppa del mondo di Slittino naturale : dominio italiano nel femminile - argento per Gruber tra gli uomini : Coppa del mondo di slittino naturale, tappa d’apertura in quel di Kühtai dominata dai colori azzurri sia tra gli uomini che nel femminile Due gare, due doppiette. L’Italia si conferma la regina indiscussa del singolo femminile nella Coppa del mondo di slittino naturale: come nell’opening stagionale di Kühtai, Evelin Lanthaler e Greta Pinggera si ripetono prendendosi il primo e il secondo gradino del podio, dove sono ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Winterleiten 2019 : Pigneter/Clara vincono nel doppio - secondi Lambacher/Lambacher : Un inizio di stagione non eccezionale, ora però arriva il pronto riscatto. Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dettar legge nel doppio della Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Nella tappa di Winterleiten i veterani azzurri tornano al successo: con la vittoria odierna si portano anche in testa alla classifica, a caccia dell’ennesimo trionfo. Miglior tempo nella prima run, stesso discorso nella seconda manche: non ...

Slittino naturale - undici azzurri convocati a Winterleiten per la seconda tappa di Coppa del Mondo : Si è definita la composizione della compagine azzurra che prenderà parte alla seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Slittino naturale. Per le gare in programma a Winterleiten, in Austria, tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio, il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato undici atleti: sette uomini e quattro donne, che proveranno a migliorare il bottino di cinque podi e tre vittorie raccolto nel primo appuntamento. Nel singolo ...