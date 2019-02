Sia Maduro che Guaidó citano l' Italia nei loro comizi

Il piamo degli Usa per 'asfisSiare' Maduro : Per Maduro è un nuovo ostacolo per la sopravvivenza politica. Il segretario al Tesoro americano, Steve Mnuchin ha precisato che le sanzioni avranno effetto immediato e che ogni acquisto di petrolio ...

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe degli Usa" | All'Onu è scontro tra Stati Uniti e RusSia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Venezuela - Ue e Usa si schierano contro Maduro e con Guaidò. RusSia : “È un golpe Usa” : Scontro tra Usa e Russia su quanto avviene in Venezuela. Mosca accusa gli Stati Uniti di aver portato avanti un "colpo di stato" ai danni di Maduro. Mentre Washington, sostenuto dall'Ue e dai leader dei maggiori paesi europei, chiede nuove elezioni immediate. Altrimenti si potrebbe procedere con il riconoscimento della leadership di Guaidò. L'Italia, intanto, tace.Continua a leggere

Venezuela - la RusSia accusa gli Stati Uniti all'Onu : "Un golpe contro Maduro" : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia sulla crisi in Venezuela. Scontro che va in scena all'Onu, convocato per la situazione del Paese sudamericano. "L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo. Poniamone fine. Queste le duriss

Venezuela - duro scontro all’Onu tra Usa e RusSia. Pompeo : “Regime di Maduro è mafioso e illegittimo”. Mosca : “Golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Venezuela - l'esercito è con Maduro : «In atto un colpo di Stato». E il mondo si spacca : Usa contro RusSia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro: e nel frattempo il mondo si spacca, con gli Usa che ritengono il suo incarico "illegittimo" mentre Russia, Cina e Turchia si schierano...

