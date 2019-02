Short track | Coppa del Mondo 2019 | Martina Valcepina | la mamma volante sfata il tabù a

Short track - Martina Valcepina LAMPO AZZURRO! 500 metri da padrona - che vittoria in Coppa del Mondo a Dresda! : Martina Valcepina semplicemente strepitosa nella tappa di Coppa del Mondo a Dresda (Germania) di Short track. L’azzurra qualificatasi in finale nei 500 metri ha posto il proprio sigillo nella prova più veloce del programma, ottenendo sulla pista teutonica il suo primo successo in World Cup. Un anello di ghiaccio che già l’anno scorso aveva portato fortuna all’atleta nativa di Sondalo, che negli Europei seppe centrare ...

Short track - gran podio per Cynthia Mascitto a Dresda : l’azzurra terza nei 1000 metri femminili : La 26enne azzurra, nella seconda giornata della tappa tedesca di Coppa del Mondo, coglie un grande podio, il primo stagionale per lo Short Track azzurro nel circuito internazionale Eccolo, il primo podio stagionale azzurro di Coppa del Mondo. Dopo averlo sfiorato per tutto l’autunno, il 2019 porta in dote all’Italia dello Short Track la prima top 3 in una tappa del circuito internazionale di questa annata: il colpo porta la ...

Short track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : primo podio azzurro della stagione! Cyntia Mascitto terza nei 1000m. Confortola settimo nei 1500m : L’Italia si sblocca a Dresda. Nella quarta tappa di Coppa del Mondo arriva finalmente il primo podio azzurro. A conquistarlo è Cynthia Mascitto, che ha chiuso al terzo posto i 1000m femminili. Una bellissima prestazione della pattinatrice nata a Montreal che ha stabilito il tempo di 1.32.448, venendo battuta solamente nella volata finale dalla russa Sofia Prosvirnova (1.32.331) e dalla sudcoreana Choi Ji Hyun (1.32.444). Per Mascitto si ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 2 febbraio : ottima Italia nello Short track. Bene Nagler-Malleier : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 2 febbraio). Giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, ne vedremo davvero delle belle per la gioia di tutti gli appassionati. Sarà un’Italia d’assalto soprattutto nello sci alpino: Dominik Paris è reduce dal trionfo di Kitzbuehel e va a caccia di un nuovo colpaccio insieme a Christof Innerhofer nella discesa di Garmisch ma attenzione alla concorrenza ...

Coppa del Mondo Short track – Italia ok nella prima giornata di Dresda : In Germania, nella quinta tappa di Coppa del Mondo, bell’avvio sulle distanze individuali con Martina Valcepina già ai quarti dei 500. Staffetta maschile in semifinale, quella femminile penalizzata Spettacolo, agonismo e grandi emozioni nella prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di Short Track a Dresda, in Germania, dove la Nazionale Italiana degli allenatori Anthony Barthell ed Assen Pandov ha dato ottimi segnali di ...

Short track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : Martina Valcepina in evidenza nei 500 metri - staffetta maschile italiana in semifinale : Giornata decisamente intensa a Dresda (Germania), sede della penultima tappa di Coppa del Mondo di Short track. Sul ghiaccio tedesco sono andati in scena i primi turni di varie specialità che val la pena raccontare. Nella prima serie dei 1000 metri femminili Cynthia Mascitto ottiene un ottimo secondo posto nella propria heat, staccando il biglietto per i quarti di finale, insieme all’americana Maame Biney. Stesso discorso per Lucia Peretti ...

Short track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : i convocati dell’Italia. Martina Valcepina guida il gruppo azzurro - assente Arianna Fontana : Dove eravamo rimasti? Torna la Coppa del Mondo di Short track, a Dresda (Germania), dopo che il gennaio dei pattini veloci era stato scosso dagli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sull’anello di ghiaccio orange la padrona di casa Suzanne Schulting e l’ungherese Shaolin Sandor Liu sono stati i dominatori, aggiudicandosi l’overall e confermando i pronostici della vigilia nei loro confronti. Una rassegna continentale che ha ...

Coppa del Mondo Short track – Si riparte da Dresda : ecco i convocati dell’Italia : L’Italia impegnata da domani sul ghiaccio tedesco per la quinta tappa del circuito internazionale. Dodici convocati con la sorpresa Pietro Sighel riparte da Dresda, in Germania, il cammino della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo di Short Track. Gli azzurri allenati allenatori Anthony Barthell e Assen Pandov scenderanno da domani in gara sul ghiaccio tedesco per la tre giorni che precederà, la prossima settimana, la tappa ...

Short track – Mondiali Junior Montreal : giornata positiva per l’Italia - gli azzurri centrano tre medaglie di bronzo : Nella rassegna iridata di categoria in Canada, la Nazionale azzurra di Nicola Rodigari sale tre volte sul podio con Pietro Sighel (500 e 1500) e la staffetta femminile Tre squilli azzurri dal Canada. Ai Mondiali Junior di Short Track a Montreal l’Italia dimostra tutto il suo valore e conquista tre fantastiche medaglie di bronzo: due per Pietro Sighel, splendido su 500 e 1500 metri, l’altro invece per la staffetta femminile formata ...

Short track - Mondiali junior 2019 : bronzo per la staffetta femminile. L’Italia chiude con tre medaglie : E’ andata in archivio sul ghiaccio di Montreal (Canada) la terza ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 junior di Short track. La Nazionale italiana guidata da Nicola Rodigari ha chiuso la spedizione iridata con un altro bronzo (il terzo), questa volta conquistato dalla staffetta femminile. A salire sul podio ci ha pensato il quartetto formato da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Confortola, Gloria Ioriatti. Le azzurre hanno ...

Short track - Mondiali junior 2019 : Pietro Sighel bronzo nei 500 e nei 1500 metri a Montreal : E’ andata in archivio sul ghiaccio di Montreal (Canada) la seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 junior di Short track. La Nazionale italiana guidata da Nicola Rodigari ha portato a casa due splendide medaglie di bronzo nel programma agonistico di questo day-2. Il protagonista assoluto per i colori nostrani è stato l’atleta del Bormio Ghiaccio Pietro Sighel che si è espresso su standard molto alti nei 1500 e nei 500 metri. Nella ...