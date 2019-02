Shoah | a Roma l' anteprima del film ' La casa dei bambini' di Francesca Muci sugli 800

Shoah : Comunita' ebraica di Roma denuncia il senatore M5s Lannutti : 'La Comunità ebraica di Roma ha scelto di presentare una denuncia contro il senatore Elio Lannutti per istigazione all'odio razziale'. La conferma arriva da fonti della stessa Comunità. In queste ore ...

Shoah : rubate 20 pietre d'inciampo a Roma - per procura è furto aggravato da odio razziale : Sono state rubate 20 pietre di inciampo al rione Monti di Roma che erano state poste in memoria della famiglia Di Consiglio. Lo riferisce l'Associazione 'Arte in Memoria', responsabile del progetto '...

Shoah : rubate 20 pietre d'inciampo a Roma - per procura è furto aggravato da odio razziale : Sono state rubate 20 pietre di inciampo al rione Monti di Roma che erano state poste in memoria della famiglia Di Consiglio. Lo riferisce l'Associazione "Arte in Memoria", responsabile del progetto "Memoria di Inciampo a Roma". Le 20 pietre furono poste nel 2012 in Via Madonna dei Monti 82. "Queste notte - denuncia l'associazione - sono state strappate e portate via". La procura di Roma ha ...