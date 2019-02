Serie A | Spal-Torino finisce 0-0 Si complica la lotta per l' Europa in casa granata

Blastingnews

(Di domenica 3 febbraio 2019) Si è concluso a reti inviolate l'anticipo domenicale della ventiduesima giornatatra. Una partita molto combattuta ma con poche emozioni da gol.che si ritrovano in 10 dal minuto 65' in seguito alla doppia ammonizione del difensore camerunese, Nicolas Nkolou. La squadra di, allenata da Leonardo Semplici, crea tanto ma spreca, mentre la squadra di Walter Mazzarri non si rende mai pericolosa. Se da una parte la squadra dipuò ritenersi abbastanza soddisfatta del punto ottenuto, molto importante per lasalvezza, la squadraora deve sperare nei passi falsi di Fiorentina e Atalanta per potersi giocare qualche chance in chiave europea.I migliori in campo Il migliore della squadra dil'algerino, classe '96, Mohamed Fares, pericoloso in fase di possesso e sempre molto presente in fase difensiva. Autore di un'ottima partita, l'algerino è ...