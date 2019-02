Serie A Spal | Semplici | «Peccato non aver vinto | Torino grande squadra»

Serie A : Spal-Torino finisce 0-0. Si complica la lotta per l'Europa in casa granata : Si è concluso a reti inviolate l'anticipo domenicale della ventiduesima giornatatra Spal e Torino. Una partita molto combattuta ma con poche emozioni da gol. granata che si ritrovano in 10 dal minuto 65' in seguito alla doppia ammonizione del difensore camerunese, Nicolas Nkolou. La squadra di casa, allenata da Leonardo Semplici, crea tanto ma spreca, mentre la squadra di Walter Mazzarri non si rende mai pericolosa. Se da una parte la squadra di ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Spal? Servirà una grandissima partita» : Torino - "Servirà una grandissima partita. La Spal è una squadra molto organizzata, dovremo fare attenzione sui calci piazzati dove sono particolarmente pericolosi, infatti molte delle loro reti ...

