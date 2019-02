Serie A | Inter-Bologna 0-1 | Santander gela San Siro

Serie A - Inter-Bologna 0-1 : Santander inguaia Spalletti : MILANO - È sempre più crisi per l' Inter , incapace di uscire da un inizio 2019 da incubo. Dopo il 6-2 rifilato al Benevento negli ottavi di Coppa Italia solo delusioni nel nuovo per i nerazzurri, ...

Calcio - Serie A 2019 : Inter-Bologna 0-1. Santander firma l’impresa dei felsinei a San Siro - che debutto per Mihajlovic! : Il Bologna del nuovo tecnico SInisa Mihajlovic firma l’impresa di giornata andando a battere a San Siro l’Inter nel match valido per la 22ma giornata del campionato di Serie A. A decidere l’incontro la rete di Santander al 32′ del primo tempo: i felsinei si portano così a -1 dall’Empoli, ritornando in piena corsa per la salvezza. Nel primo tempo parte subito bene l’Inter, ma Icardi non sfrutta un errore di ...

Inter-Bologna : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie A : Inter-Bologna: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie A Domenica 3 Febbraio alle ore 18:00 si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza il match Inter e Bologna. Partita importante per entrambe le squadre, che hanno bisogno dei tre punti della vittoria per evitare di ritrovarsi poi in situazioni spiacevoli per quanto riguarda la classifica. L’ Inter deve evitare di farsi agganciare da Milan e Roma che si trovano ad una manciata di punti ...

Serie A - moviola : Juve - su Caceres non c'è rigore. Var - intervento ok a Napoli : empoli-chievo - Di Bello di Brindisi . Il livello della gara gli facilita il compito, la personalità che mette in campo fa il resto. Giusto valutare un peccatuccio veniale il braccio di Rossettini. L'...

Probabili Formazioni Inter – Bologna - Serie A 03/02/2019 : Probabili Formazioni Inter – Bologna, Serie A 03/02/2019Inter e Bologna si sfidano a San Siro alla ricerca di una vittoria che non è arrivata nell’ultimo turno: in particolare per gli emiliani, che hanno esonerato Inzaghi e con Mihajlovic cercheranno di ottenere la salvezza. All’andata, splendida prestazione dei nerazzurri che si sono imposti al Dall’Ara per 3-0.MILANO – Spalletti deve scrollarsi le critiche dopo ...

Inter - Vrsaljko fuori dalla lista Serie A : al suo posto Cedric Soares : All' Inter è arrivato la scorsa estate, strappato all'Atletico Madrid con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto al termine di una lunga trattativa: Sime Vrsaljko, però, in nerazzurro ...

Calciomercato : da Piatek a Sanabria - i movimenti più interessanti della Serie A : Non è più tempo di correttivi e nuovi innesti in Serie A: il 31 gennaio si è chiuso il Calciomercato di riparazione di gennaio. Tra pochi acquisti di grido e qualche cessione eccellente, il club protagonista è il Milan, capace di spendere oltre 70 milioni di euro per due giovani di talento come Piatek e Paquetà. Nessun acquisto per il Napoli e soprattutto per la Roma che, nonostante le croniche difficoltà, non ha ...

TifoSerie più presenti d'Europa. Inter e Milan nella top 20 : «They never walk alone». L'inno del Liverpool vale, in termini di affluenza, pure per le squadre europee che possono contare sulla fedeltà di un pubblico fortemente affezionato. Tutta (e solo) Milano a rappresentare il calcio italiano nella top 20 grazie all'ottavo posto dell'Inter e al 15° del Milan. Al primo posto per affluenza allo stadio nella stagione 2017/18, secondo i dati diffusi dall'Uefa, figura il Manchester United che ha ospitato ...

Serie A - moviola : Inter - rosso severo per Politano. Disastro Chiffi a Verona : LAZIO-JUVENTUS Guida di Torre Annunziata Al 36' controllo scomposto nella sua area di Wallace, che in scivolata Intercetta il pallone prima con la gamba e poi con il braccio molto largo. Un gesto che ...