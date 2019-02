Sea Watch | l' ultima truffa sui migranti | un' ombra sinistra La verità dei numeri | così

Sea Watch - Zingaretti : Salvini stia Zitto - la sicurezza non c'entra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Una famiglia siciliana ha portato dolci tipici a bordo della Sea Watch : "Catania - ci fai sentire a casa" : "Una famiglia ci ha portato dolci siciliani per tutto l'equipaggio. Catania ci fa sentire a casa, dimostrandoci solidarietà e accoglienza. Salvare vite non è un crimine". Madre, padre e figlio portano in mano un vassoio e sorridono in camera, sullo sfondo la nave della Sea Watch. Lo scatto è stato postato sul suo profilo Twitter dalla Ong e protagonista dell'immagine e una famiglia siciliana che ha deciso di salire a bordo ...

Sea Watch - la Procura di Catania apre un'inchiesta : La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sullo sbarco dei 47 migranti dalla Sea Watch, giunta nel porto siciliano dopo uno stallo durato due settimane. L'inchiesta non riguarda la condotta della Ong, ma è finalizzata ad individuare i trafficanti libici e gli scafisti che hanno fatto partire il gommone poi soccorso dalla nave al largo della Libia.L'inchiesta, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata ...

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. Suicidio Pd : "Il processo..." : Un plebiscito per Matteo Salvini sui migranti. Secondo un sondaggio pubblicato dal Messaggero, il 63% degli italiani è contrario a processare il ministro degli Interni per il caso Diciotti, solo il 27% è favorevole e il restante 10% non si espone. Promozione piena, dunque, per la politica sui migran

Sea Watch : legittimi il salvataggio e rotta. Si indaga sugli scafisti : Per la procura di Catania non c'è nessun rilievo penale nella condotta della Ong ma la nave non è idonea al soccorso

Sea Watch - la nave battente bandiera olandese non è in regola : parla Danilo Toninelli : A diversi giorni dal caso politico che ha visto la nave Sea Watch sostare a lungo nelle acque del Mar Mediterraneo, in attesa di ricevere l'autorizzazione al trasbordo dei 47 migranti che erano a bordo del natante, è ancora la questione 'immigrazione' a riempire le pagine dei principali quotidiani e siti online. Diverse ore fa è emerso in rete che la nave Ong si è rivelata, in realtà, un 'pleasure yatch', motivo per il quale non può ritenersi ...

Procura di Catania. 'Nessun reato della Ong - ma la Sea Watch non è idonea ai soccorsi' : Il Procuratore Zuccaro 'assolve' l'equipaggio, ma emergono 'punti critici' sull'uso del natante. Finora nessun indagato

Sea Watch - perché gli africani emigrano? : Peraltro, anche le politiche 'interne' ai paesi occidentali hanno un impatto sull'economia africana: ad esempio, metà del bilancio Ue è dedicato al sostegno all'agricoltura, costituendo di fatto un ...

Sea Watch - la farsa dei migranti minori : sono nati tutti lo stesso giorno : Per giorni il "caso Sea Watch" si è concentrato proprio sui 15 minori non accompagnati presenti a bordo della nave della Ong. sono solo una parte dei 47 immigrati sbarcati a Catania, ma quelli su cui si è più dibattuto. Ricordate gli appelli della sinistra, dell'associazione umanitaria tedesca e del garante dei minorenni? Beh, c'è un non detto, nascosto dai buonisti di ogni ordine e grado: in realtà sul'età dei "minori" del natante umanitario ...

La Sea Watch non è idonea al salvataggio in mare : E' quanto si legge nel comunicato della procura di Catania che sta svolgendo le indagini sui soccorsi della nave che batte bandiera olandese. Nulla da dire sul comportamento dell'equipaggio. Ma l'...

Sea Watch - indagine a carico di ignoti : Lo sbarco dei 47 migranti dalla nave Sea Watch finisce sul tavolo della Procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro, che ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti. La ...

Sea Watch - ecco come festeggiano i "minori ostaggio di Salvini" : selfie - sorrisi e... Qualcosa non torna : selfie, sorrisoni e foto di gruppo. I 47 migranti a bordo della Sea Watch festeggiano così insieme ai volontari della Ong tedesca prima dello sbarco in Italia, dopo essere rimasti bloccati per giorni al largo di Siracusa. Meglio, per usare le parole della stessa Ong, "ostaggio del governo e della su

«Non è emerso alcun rilievo penale nella condotta tenuta dai responsabili della Sea Watch 3» : Lo ha detto la procura di Catania, che ha aperto un'indagine sui trafficanti libici e ha stabilito che il soccorso dei 47 migranti era dovuto