Scuola | salta blocco quinquennale docenti | il governo deve ritirare l’emendamento Resta

(Di domenica 3 febbraio 2019) Nientedi 5 anni nella stessa, si torna al vecchio vincolo triennale: la norma che avrebbe dovuto allungarlo è stata ritirata. Ilè stato costretto a fare retromarcia ritirandolo: il decreto semplificazioni era troppo eterogeneo e così fra le decine di emendamenti cancellati per recepire le indicazioni del Quirinale è finito anche quello suiIlaveva provato ad allungare il vincolo di permanenza di maestri e professori negli istituti, portandolo per tutti da tre a cinque anni. È uno dei cavalli di battaglia della Lega, che da sempre chiede tempi più lunghi in nome della continuità didattica (e della stabilità delle Regioni settentrionali, in particolare Veneto e Lombardia, che sono quelle che ci rimettono di più dalla mobilità continua che come direzione ha sempre il ritorno verso Sud). Per questoal Dl Semplificazione in ...