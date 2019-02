Scuola, ministro Bussetti: ‘Si valuti la preparazione, non la persona’

scuolainforma

(Di domenica 3 febbraio 2019) Ildell’Istruzione, Marco, ha rilasciato un’intervista a Sky TG24, ospite della giornalista Maria Latella. Si è parlato die di valutazione degli studenti, anche in merito al caso delladi Roma dove la dirigente scolastica ha posto l’alt ai voti al di sotto del 5 per gli studenti delle prime classi per evitare che si scoraggiassero e per incentivarli a continuare il loro percorso di studi.a Sky TG24: ‘la, non la persona’ Il numero uno del Miur ha criticato la vicenda, sottolineando come la valutazione non sia sulla persona ma riguarda lain una certa materia e disciplina.ha ricordato come il tema della valutazione sia aperto da diverso tempo: in ogni caso, ritiene che non sia una procedura corretta quella di modificare in corsa il regolamento di istituto. A ...