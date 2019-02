Scomparso Emiliano Sala | è stato ritrovato l’aereo

Scomparso Emiliano Sala - alcuni calciatori rifiutano il trasferimento al Cardiff : Sono ancora tutti sconvolti per la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala, il calciatore era a bordo di un aereo. L’allenatore del Cardiff Neil Warnock ha spiegato che alcuni calciatori hanno rifiutato il trasferimento alla squadra gallese in seguito alla scomparsa di Emiliano Sala. “Uno o due attaccanti con cui abbiamo parlato non se la sono sentiti di venire dopo quello che è successo, quindi è stata una finestra di ...

Aereo Scomparso nella Manica - altri detriti rinvenuti sulla costa olandese : sono del Piper Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala? : Continuano le ricerche dell’Aereo scomparso sulla Manica il 21 gennaio scorso con a bordo il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota inglese David Ibbotson, 60. Negli ultimi giorni sono stati trovati i primi resti del Piper Malibu, l’Aereo monomotore di cui si è persa ogni traccia: i cuscini di due sedili sono apparsi su una spiaggia vicino Surtainville, in Normandia, sulla costa francese. Ma ora arrivano le ...

Aereo Scomparso nella Manica - ritrovati dei resti : è “probabile” che siano del Piper Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala : Svolta nelle ricerche per ritrovare il calciatore argentino di origine italiane Emiliano Sala e il pilota dell’Aereo monomotore che li stava trasportando da Nantes a Cardiff il 21 gennaio, prima di sparire sulle acque della Manica. L’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) ritiene che su una spiaggia francese siano stati trovati due cuscini per sedili che dovrebbero essere del Piper Malibu scomparso improvvisamente dai radar oltre una ...

Emiliano Sala - ripartono le ricerche private dell'aereo Scomparso - : Iniziativa sul sito gofundme.com per aiutare la famiglia del calciatore argentino che era sull'aereo scomparso sulla Manica. Tra coloro che hanno versato un contributo diversi giocatori e anche l'...

Aereo Scomparso nella Manica - la bellissima vignetta che sta facendo il giro del mondo : “Continuate a cercare Emiliano Sala” : La triste vicenda dell’Aereo scomparso sulla Manica con a bordo un pilota e il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala tiene tutti con il fiato sospeso. Il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, sul quale viaggiavano è sparito dai radar intorno alle 21:30 del 21 gennaio e da allora non si hanno più tracce del velivolo e tanto meno dei due passeggeri. Dopo 3 giorni di ricerche utilizzando imbarcazioni e mezzi aerei la polizia ne ...

Aereo Scomparso nella Manica - la disperazione della famiglia di Emiliano Sala dopo la sospensione delle ricerche : “Continuate a cercare. Non può essere sparito così” : La polizia ha interrotto le ricerche dell’areo scomparso sulle acque del Canale della Manica la sera del 21 gennaio, a bordo del quale vi erano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota inglese David Ibbotson, 60 anni. La polizia ha dichiarato che le possibilità di trovare i due vivi dopo oltre 3 giorni sono “estremamente remote”. Setacciando le acque gelide e in tempesta con imbarcazioni e mezzi aerei, i ...

Scomparso Emiliano Sala - l’appello di Messi : Scomparso Emiliano Sala – Ultime ore shock per la notizia della scomparsa del calciatore Emiliano Sala, il calciatore era a bordo di un aereo. Nelle ultime ore anche il calciatore del Barcellona Lionel Messi in una storia su Instagram ha invitato a proseguire le ricerche. “Fino a quando ci sono tutte le possibilità, un barlume di speranza, vi chiediamo e vi prego di continuare a cercare Emiliano. Mando tutta il mio sostegno ...

Aereo Scomparso nella Manica - a bordo il calciatore Emiliano Sala : il pilota del velivolo non era abilitato a portare passeggeri : Il pilota dell’Aereo scomparso lunedì nel Canale della Manica con a bordo il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, non era autorizzato a trasportare passeggeri a pagamento: lo ha rivelato il Times. Originario di Crowle, nel nord dell’Inghilterra, il 59enne David Ibbotson aveva un certificato di pilotaggio privato, riporta il quotidiano citando il registro della Federal Aviation Agency (FAA). Con questa tipologia di licenza non ...

Emiliano Sala : la polizia interrompe le ricerche del calciatore Scomparso : Attraverso un comunicato David Barker, ufficiale della capitaneria di porto, ha fatto sapere che nonostante gli sforzi e i mezzi impiegati nella ricerca di Emiliano Sala e dell’aereo su cui viaggiava, non è stato possibile trovare traccia del mezzo, del pilota o del passeggero. È così che la polizia di Guernesey ha interrotto le ricerche del giovane attaccante di calcio Emiliano Sala....Continua a leggere

Scomparso Emiliano Sala - l’ultimo aggiornamento : “setacciata l’isola di Burhou” : Scomparso Emiliano Sala – Continuano le ricerche dell’attaccante Emiliano Sala, il calciatore Scomparso ormai da diverso tempo, era a bordo di un aereo e come confermato dai soccorritori sono pochissime le possibilità di ritrovarlo in vita. Ecco gli ultimi aggiornamenti. La polizia di Guernsey ha comunicato che la piccola isola di Burhou è stata setacciata ma non sono state riscontrate tracce del velivolo o degli uomini a ...