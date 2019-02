Sci freestyle | Mondiale Big Air 2019 | Tess Ledeux e Fabian Boesch in trionfo | Silvia

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle Seiser Alm 2019 : Max Mofatt ed Eileen Gu trionfano e vanno in vetta alla generale : A Seiser Alm (Alpe di Siusi, Italia) si sono disputate oggi le finali della terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, specialità del sci freestyle. MASCHILE – Sorprendente exploit del canadese Max Moffatt, che conquista il successo con 83.10 punti dopo un 14° ed un 6° posto nelle prime due tappe stagionali nello slopestyle. Il canadese classe 1998 si porta anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 6 lunghezze ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Laffont in trionfo a Tremblant : A Tremblant (Canada) si è disputata la sesta tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Si trattava dell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Park City, la Coppa del Mondo tornerà poi a fine febbraio con le due gare di Tazawako (Giappone). MASCHILE – Il solito incredibile show del fenomeno assoluto di questo sport, Mikael Kingsbury non si fa attendere di fronte al proprio pubblico e vince la ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle Seiser Alm 2019 : Schjerve e Gu al comando in qualifica - Bertagna fuori di un soffio : A Seiseralm (Alpe di Siusi, Italia) si sono disputate le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina del sci freestyle. Nel weekend andranno in scena le finali, si preannuncia una grande battaglia tra i protagonisti principali. MASCHILE: Il norvegese Sebastian Schjerve e il canadese Patrick Dew volano direttamente all’atto conclusivo con il miglior punteggio (95.00), rispondono presenti anche lo svedese Oliwer ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Fanny Smith e Jean Frederic Chapuis si impongono in gara-2 a Idre Fjall. Out ai quarti Lucrezia Fantelli : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di skicross si è chiusa oggi ad Idre Fjall (in Svezia) con lo svolgimento della seconda gara del weekend, in cui hanno trionfato il francese Jean Frederic Chapuis e la svizzera Fanny Smith. Al maschile è arrivata la prima affermazione stagionale per Chapuis, che è riuscito a prevalere in Big Final precedendo all’arrivo l’austriaco Daniel Traxler, lo svizzero Romain Detraz e lo svedese ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo aerials 2019 : Maxim Burov e Xu Mengtao vincono a Lake Placid : A Lake Placid (USA) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Si trattava del primo appuntamento dei cinque in programma in questa stagione. MASCHILE – Il 20enne russo Maxim Burov è stato letteralmente perfetto e ha dominato la gara imponendosi con 129.86 punti: terza vittoria in carriera per questo atleta che l’anno scorso firmò la doppietta Lake Placid-Deer Valley, ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Fiva e Zacher trionfano a Idre Fjall : A Idre Fjall (Svezia) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il lungo weekend (domani è prevista un’altra gara) è incominciato con le vittorie dello svizzero Alex Fiva e della tedesca Heidi Zacher. MASCHILE – Lo svizzero Alex Fiva ha messo il proprio sigillo grazie a un ultimo settore strepitoso in cui è riuscito a superare il francese Bastien Midol che è stata ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Cavet e Anthony trionfano a Lake Placid - Kingsbury sbaglia in finale ed è 5° : Quest’oggi si è disputata a Lake Placid (USA) la quarta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, specialità dello sci freestyle. Nella gara maschile si è interrotto il dominio del canadese Mikael Kingsbury, vincitore delle prime tre gare stagionali (4 considerando le dual moguls) e leader incontrastato nella classifica generale di Coppa, che ha pagato a caro prezzo un errore commesso nella prima sezione delle gobbe in Big Final ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Galysheva festeggiano a Calgary : A Calgary (Canada) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. MASCHILE – L’infinito Mikael Kingsbury non si ferma più e continua a dominare in lungo e in largo, il canadese ha conquistato la terza vittoria stagionale consecutiva (la quarta considerando le dual moguls) e rafforza ulteriormente la propria leadership nella classifica generale. Il vincitore delle ultime sette Sfere ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle 2019 : rinviate a domani le qualificazioni femminili di Font Romeu : Oggi erano in programma le qualificazioni femminili della gara di slopestyle a Font Romeu (Francia), prova valevole per la Coppa del Mondo 2019 di questa disciplina dello sci freestyle. Le ragazze, però, non sono scese in pista a causa delle avverse condizioni meteo e dunque il turno preliminare è stato rinviato a domani (ore 13.45) insieme alla prova maschile, già schedulata per venerdì 11 gennaio. Nel weekend, invece, andranno in scena le ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Place e Smith guidano le qualifiche ad Arosa - Lucrezia Fantelli sesta! : Ad Arosa (Svizzera) è finalmente incominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Dopo la cancellazione della gara di Montafon e lo spostamento in avanti della gara sulle nevi elvetiche, la stagione ha preso il via con le qualifiche in notturna (domani sono in programma le finali). MASCHILE – Il francese François Place fa registrare il miglior tempo (27.55), non si tratta di una novità perché il 29enne ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Kauf dettano legge a Thaiwoo : A Thaiwoo (Cina) si è disputata una gara valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Non è mancato lo spettacolo in Oriente, domani si replica con una prova di dual moguls (specialità non olimpica, vengono assegnati punti per la classifica di moguls del massimo circuito internazionale). MASCHILE – Questo sport è ormai legato in maniera indissolubile a una leggenda unica e inimitabile: Mikael ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Sharpe e Sildaru vincono a Copper Mountain : A Copper Mountain (USA) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di halfpipe, disciplina di sci freestyle. Al femminile è arrivato l’annunciato successo dell’estone Kelly Sildaru, micidiale classe 2002 che ha conquistato il secondo successo stagionale e che punta dritta alla Sfera di Cristallo. La baltica si è imposta con un netto 93.00 riuscendo così a prevalere nei confronti della canadese Cassie Sharpe, ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Laffont vincono a Ruka : A Ruka (Finlandia) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. La stagione si è aperta nella maniera più scontata con le vittorie delle grandi stelle Mikael Kingsbury e di Perrine Laffont: pronostici ampiamente rispettati con gli annunciati successi dei due Campioni Olimpici in carica. MASCHILE: Mikael Kingsbury non delude mai e dette legge dall’alto della sua classe, il ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : tutti contro Mikael Kingsbury - si riparte da Ruka : Venerdì 7 dicembre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Si partirà da Ruka (Finlandia) per un appuntamento d’apertura sotto le stelle. Vediamo nel dettaglio quali sono i favoriti per il massimo circuito itinerante. MASCHILE – Mikael Kingsbury è la stella indiscussa di questo sport, un dominatore incontrastato che ha vinto le ultime sette Coppe del Mondo e che vuole battere tutti i ...