Sci alpinismo – Terzo trionfo italiano in tre gare di Coppa del Mondo | Eydallin super a

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Robert Antonioli e Alba De Silvestro vincono le individuali a Font Blanca - podi nelle vertical : L’Italia brilla ancora nella Coppa del Mondo 2019 di sci alpinismo, a Font Blanca (Andorra) si sono disputate le gare individuali e quelle vertical. Nella giornata di sabato, Robert Antonioli e Alba De Silvestro hanno vinto le prove individuali: secondo successo consecutivo per l’azzurro che si è imposto in 1h23:20 battendo il connazionale Matteo Eydallin e il francese Xavier Gachet grazie a un allungo nella discesa del primo giro; ...

Sci alpinismo – Coppa del Mondo senior - nella Vertical Race a Font Blanca bene Antinioli e De Silvestro : Vertical Race a Font Blanca, terzo posto sia per Robert Antinioli che per Alba De Silvestro Arrivano altri due podi per l’Italia nella Coppa del Mondo senior di sci Alpinismo. Nelle gare Vertical disputate a Font Blanca, nel Principato di Andorra, si sono classificati al terzo posto Robert Antonioli tra gli uomini e Alba De Silvestro tra le donne. Entrambi reduci da un trionfo nell’individuale, dove avevano fatto la differenza ...

Sci alpinismo – Italia show a Font Blanca : doppietta Antonioli-Eydallin - trionfa la De Silvestro : Italia da urlo nelle individuali di Font Blanca: doppietta Antonioli-Eydallin tra i maschi, De Silvestro trionfa tra le donne Ancora grande Italia nella Coppa del mondo di sci alpinismo. A trionfare nell’individuale che ha aperto il programma della tappa di Font Blanca, nel Principato di Andorra, sono stati Robert Antonioli tra gli uomini e Alba De Silvestro tra le donne. Antonioli coglie il suo secondo successo in tre gare dopo ...

Sci alpinismo - Font Blanca ospita la seconda tappa di Coppa del Mondo : 18 i convocati azzurri : In diciotto volano a Font Blanca: ecco tutti i convocati della Nazionale per la seconda tappa di Coppa del Mondo Una spedizione di 18 atleti a Font Blanca. La Nazionale di sci alpinismo volerà nel weekend nel Principato di Andorra, dove si terrà la seconda tappa di Coppa del Mondo. In quella inaugurale di Bischofshofen gli azzurri hanno conquistato ben tredici podi con sei trionfi nelle diverse categorie, dominando in particolare tra gli ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Boscacci e Antonioli firmano la doppietta nell'individuale di Bischofshofen : Italia magnifica nella Coppa del Mondo sci alpinismo. A Bischofshofen è arrivata una fantastica doppietta nell'individuale con Michele Boscacci che si è impos

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Boscacci e Antonioli firmano la doppietta nell’individuale di Bischofshofen : Italia magnifica nella Coppa del Mondo sci alpinismo. A Bischofshofen è arrivata una fantastica doppietta nell’individuale con Michele Boscacci che si è imposto davanti a Robert Antonioli. Gli azzurri sono stati nel gruppo di testa fin dall’inizio insieme allo svizzero Marti Werner e agli altri italiani Federico Nicolini e Nadir Maguet. L’elvetico prende la prima iniziativa ma in discesa Boscacci lo ha raggiunto e lo ha ...

Sci alpinismo - la Coppa del Mondo 2019 prende il via nel migliore dei modi per gli italiani con tre successi : Ha preso il via a Bischofshofen, in Austria, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2019. Primo appuntamento e subito ottimi risultati per i nostri portacolori. Robert Antonioli, infatti, ha centrato il successo nella prova sprint, chiudendo davanti allo svizzero Iwan Arnold ed al nostro Nicolò Ernesto Canclini, che prende posizione sul gradino più basso del podio. Il classe 1997, inoltre, ha saputo fare anche di meglio, ovvero aggiudicarsi la ...

Campiglio : Sci alpinismo in notturna - ma «a ore» : Lo scialpinismo, al pari della bicicletta, dell'arrampicata e di altre attività, non è solo sport, ma rappresenta anche uno stile di approccio alla montagna che sta facendo avvicinare a questo mondo ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : la scalata del Cermis ai raggi X. Una salita da Sci alpinismo dalle pendenze tremende : E così siamo giunti alla vigilia dell’ultima tappa del Tour de Ski: la mass start odierna ci ha restituito Francesco De Fabiani quarto nella classifica generale, ma domani la scalata del Cermis potrà rimescolare le carte nonostante si tratti di una gara ad inseguimenti: saranno 9 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile. Dopo gli iniziali 5.5 chilometri di avvicinamento al pendio ...

Scialpinismo - inizia la grande corsa : Se la Coppa del Mondo di sci alpino e quella di sci nordico si sono già messe alle spalle i primi appuntamenti, la stagione "iridata" dello Scialpinismo darà fuoco … alle polveri con il nuovo anno e ...