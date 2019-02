Lecce - Scavone dimesso dall'ospedale : ANSA, - Lecce, 03 FEB - Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito del fortuito ...

Lecce - Scavone dimesso dall'ospedale : ANSA, - Lecce, 03 FEB - Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito del fortuito ...

Scavone dimesso dall'ospedale : Il calciatore del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall'ospedale 'V. Fazzi' di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito dello scontro di gioco fortuito con l'...

Lecce - Scavone dimesso dall'ospedale : "Ha subito un'iposistolia, cioè una diminuzione della frequenza cardiaca e una momentanea sofferenza ipossica a livello cerebrale - ha spiegato il dottore Palaia alla Gazzetta dello Sport -. Dopo la ...

Lecce - Scavone - ultimi controlli poi sarà dimesso : Manuel Scavone è pronto per tornare a casa. Giusto il tempo per sottoporsi a un ultimo controllo, sin qui hanno dato esito negativo le tac effettuate dal momento del ricovero,, poi il centrocampista ...

Scavone sta bene - sarà dimesso domenica : per lui Tac negativa : Il giocatore ha ricevuto in ospedale la visita di Giacomo Beretta con cui si era scontrato all'inizio di Lecce-Ascoli, gara poi rinviata

Lecce - Scavone sta meglio : tra oggi e domani sarà dimesso dall'ospedale : "Ha subito un'iposistolia, cioè una diminuzione della frequenza cardiaca e una momentanea sofferenza ipossica a livello cerebrale - chiarisce il dottore Palaia alla Gazzetta dello Sport -. Dopo la ...

Manuel Scavone potrebbe essere dimesso già oggi. Il calciatore è fuori pericolo : LECCE - Sta meglio Manuel Scavone . Gli accertamenti medici cui si è sottoposto il calciatore del Lecce dopo il terribile scontro di gioco nel match contro l'Ascoli hanno escluso conseguenze gravi. IL ...

Lecce : Scavone presto dimesso da ospedale : ANSA, - Lecce, 2 FEB - Manuel Scavone ha passato la notte in rianimazione dove é stato trasferito in via precauzionale nella tarda serata di ieri dal reparto di neurochirurgia del Vito Fazzi di Lecce. ...

Scavone sta meglio - presto dimesso : Manuel Scavone ha passato la notte in rianimazione dove é stato trasferito in via precauzionale nella tarda serata di ieri dal reparto di neurochirurgia del Vito Fazzi di Lecce . Si tratta solo di una ...

Scavone - come sta oggi il calciatore del Lecce svenuto in campo : «Forse dimesso oggi stesso» : Manuel Scavone, il calciatore del Lecce svenuto ieri in campo al primo minuto di Lecce-Ascoli, sta bene e potrebbe essere dimesso oggi stessod all'ospedale Vito Fazzi dove è stato...