Salvini:piano Marshall per grandi opere

: #Salvini: #Quota100 dura tre anni perché ci hanno chiesto un piano triennale. L'obiettivo finale, ed è nel contratt… - matteosalvinimi : #Salvini: #Quota100 dura tre anni perché ci hanno chiesto un piano triennale. L'obiettivo finale, ed è nel contratt… - ilfoglio_it : Occhio. Sulla #Diciotti #Salvini va giudicato sul piano politico ma non su quello giudiziario. Parla Carlo Nordio c… - zazoomblog : Tav fonti Mit: Verso conclusioni molto negative - Conte accelera: il no è vicino Salvini rilancia con un piano Mars… -

"Nessuno stop"sulla Tav,anzi "un grandesullepubbliche": il vicepremierrilancia, in una intervista al Mattino,il progetto della Torino-Lione e assicura che il braccio di ferro con il M5S si risolverà."L'intesa si trova sempre"e come "è stato in questi otto mesi,sarà anche stavolta". Non solo,ma "in un momento di rallentamento generale dell'economia,dalla Cina alla Germania", si deve "rilanciare su tutto con un grandesupubbliche,manutenzione di ospedali e scuole,liberazione dai vincoli burocratici"(Di domenica 3 febbraio 2019)