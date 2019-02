Salvini tra caso Diciotti e Tav | Scambio? Non siamo mica al mercato

Sea Watch - Zingaretti : Salvini stia Zitto - la sicurezza non c'entra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini tra il caso Diciotti e la Tav : "Uno scambio? Non siamo mica al mercato" : Per il caso della nave Diciotti Matteo Salvini non è preoccupato. "Neanche un po'", assicura. "Non si molla neanche di un millimetro", promette. Eppure la richiesta del tribunale dei ministro di processarlo per aver bloccato 177 immigrati in porto e non averli fatti sbarcare per giorni rischia di agitare seriamente il governo. Non tutti i Cinque Stelle sono disposti a respingere la richiesta che nei prossimi giorni arriverà alla giunta per le ...

Gino Strada : 'Salvini venga a visitare i nostri ospedali' : 'Gli regalerei una felpa di Emergency e anche una maglietta, lo inviterei a venire a vedere uno dei nostri ospedali, scelga lui se in Afghanistan, Sudan o Sierra Leone, così capirà cosa vuol dire ...

Gino Strada : "Salvini venga a visitare i nostri ospedali" : "Gli regalerei una felpa di Emergency e anche una maglietta, lo inviterei a venire a vedere uno dei nostri ospedali, scelga lui se in Afghanistan, Sudan o Sierra Leone, così capirà cosa vuol dire aiutarli a casa loro". Lo ha detto Gino Strada, fondatore di Emergency, oggi ospite di 'Le parole della settimana' su Rai3, rispondendo alla domanda di Massimo Gramellini che gli chiedeva cosa avrebbe fatto a cena con il ministro dell'Interno ...

Tav - tra Di Maio e Salvini cresce il rischio di una crisi di governo : La questione era e rimane politica, non tecnica. L'aspetto meno chiaro di un'uscita così perentoria da parte di Di Maio, è perché l'abbia fatta; e se sarà derubricata come un altro «difetto ...

Palermo - Orlando si ribella al decreto Salvini e iscrive gli stranieri all'anagrafe : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, firma le prime quattro iscrizioni all'anagrafe. Riguardano un richiedente asilo e tre migranti, già titolari di protezione umanitaria, che secondo le nuove ...

Sulla Tav è scontro aperto tra M5S e Salvini : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c’è storia». Al suo fianco, dalle piazze d’Abruzzo, Alessandro Di Battista si fa greve: «Se la Lega intende andare avanti su quel buco inutile che costa 20 miliardi, tornasse da Berlusconi ...

SPILLO/ Con il rincaro del tram Sala vuole sfidare Salvini al Nord : Beppe Sala vuole aumentare il costo del biglietto dei mezzi pubblici a Milano. Una mossa che va oltre le vicende del capoluogo lombardo

Sull Tav è scontro aperto tra M5S e Salvini : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Marco Travaglio - l'avvertimento tombale per i grillini su Salvini : 'Niente scherzi - o siete finiti' : I grillini sono arrivati davanti all'ora delle decisioni irrevocabili secondo Marco Travaglio, che dedica la prima pagina del suo Fatto quotidiano a un'esplicita mitragliata di avvertimenti nei ...

Marco Travaglio - l'avvertimento tombale per i grillini su Salvini : "Niente scherzi - o siete finiti" : I grillini sono arrivati davanti all'ora delle decisioni irrevocabili secondo Marco Travaglio, che dedica la prima pagina del suo Fatto quotidiano a un'esplicita mitragliata di avvertimenti nei confronti di Luigi Di Maio e soci. Secondo er Manetta, il M5s si trova davanti a una scelta, nella quale p

Sondaggi - il governo guadagna consensi ma è sempre più “fragile”. Tra i leader l’anti-Salvini è il premier Conte : Nei primi sette mesi il governo gialloverde guadagna 10 punti percentuali rispetto alla somma dei voti, attestandosi a un indice di fiducia del 59%, livello mai raggiunto dai due esecutivi precedenti. Ma la sua tenuta è sempre più “fragile”, anche per le divisioni tra i partiti azionisti ne condizionano la capacità decisionale. Evidente il rovesciamento degli equilibri rispetto al voto del 4 marzo 2018: la Lega è al 33% e partiva dal 17,4, il ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : “Tutta la verità sul caso Diciotti e le accuse a Matteo Salvini” : Su cosa deve decidere il Senato a proposito del caso Diciotti e sull’immunità a Matteo Salvini? E’ vero che come scrivono Il Messaggero e La Stampa non completare “la” Tav può costare 24 miliardi? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 19esimo appuntamento della seconda stagione di Balle Spaziali, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma tv Loft (www.iloft.it e app Loft). Su ...

TAV : Salvini accelera - M5S frena. Si tratta con Francia e Ue per dare via a gare : Teleborsa, - In Italia non si placa il dibattito sulla TAV che riaccende lo scontro tra Lega e CinqueStelle . "Se tornare indietro sulla Tav costa come andare avanti, io sono per andare avanti", aveva ...