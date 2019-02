Salvini | Nessuno stop sulla Tav Con il M5S l' intesa si trova sempre

Legge Salvini - la Toscana ricorre alla Consulta con 60 Comuni. Nessuno apuano : Toscana - La Toscana ha notificato ieri, 31 gennaio, il ricorso contro la Legge Salvini: "Un ricorso alla Consulta " spiegano da Firenze " contro il decreto del governo, poi convertito in Legge, che ...

Castelnuovo - Salvini : nessuno lasciato per strada con lo sgombero : Milano, 30 gen., askanews, -Salvini 405.18 le operazioni06.00 stroncareRoma, 30 gen., askanews, - "nessuno è stato lasciato per strada oin abbandono" durante le operazioni di sgombero dei 543 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Gennaio : Nessuno mi può giudicare. Salvini chiede al Senato di salvarlo : Politica e Pm Processo Salvini, panico M5S e l’ipotesi dell’autodenuncia In difficoltà – Conte e i 5Stelle: “Sulla Diciotti il governo fu unanime”. Il Movimento non può bloccare i giudici, ma i suoi ministri potrebbero chiedere di essere processati di Luca De Carolis Meglio i giudici di Marco Travaglio Dopo aver voltato gabbana sul Tav, le trivelle, le accise e i rimpatri dei clandestini, il nostro ministro dell’Interno tutto d’un ...

Sea Watch - linea dura del Viminale : non sbarcherà nessuno. Salvini vuole denunciare l'equipaggio : di Cristiana Mangani La prima reazione è di chiedere alla prefettura di informarsi per sapere nomi e nazionalità di chi sta a bordo della Sea Watch 3, per capire quanti siano realmente i minori ...

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...

Perché nessuno - nemmeno i giudici - crede davvero nella condanna di Salvini : A proposito dell’autorizzazione al processo contro il ministro Salvini tutta l’attenzione si concentra sul voto del Senato e le sue possibili varianti tattiche ed è giusto che sia così ma c’è tempo. Intanto qui si resta concentrati su un aspetto extra parlamentare della faccenda, aiutati dagli artic

Perché sbandierare una persona nera in faccia a Salvini non serve a nessuno : Per smontare la retorica di un politico bisogna parlare di politica, di leggi, criticarne l'operato con dati oggettivi. Non si possono utilizzare le persone con l'illusione che possano rappresentare ...

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l’ambasciatore olandese» Salvini : «Nessuno spazio in Italia» : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti

Sea Watch al largo di Siracusa a causa del maltempo. Salvini : «Nessuno spazio in Italia» : Autorizzazione a gettare l'ancora al largo di Siracusa, ma «Nessuno spazio in Italia» per i 47 immigrati della Sea Watch. Lo ha precisato il ministro dell'Interno matteo...

Salvini secondo solo al Papa - Di Maio batte Gino Strada Tra chi aiuta più il prossimo nessuno di sinistra. I nomi : Le persone che più aiutano il prossimo in Italia? Matteo Salvini e Luigi Di Maio insieme a Papa Francesco. Battuto persino Gino Strada. nessuno di sinistra. La ricerca di Mannheimer Segui su affaritaliani.it

La Sea Watch naviga verso l'Italia - per Salvini è una provocazione : "Non sbarcherà nessuno" : La nave Sea Watch 3, con a bordo 47 migranti salvati nel Mediterraneo, è in rotta verso l'Italia. Lo ha annunciato Matteo Salvini, che continua a tenere ferma la linea dei porti chiusi: "Ennesima provocazione in vista - ha detto il ministro dell'Interno - dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né ...