Salvini gioca come Berlusconi la carta del perseguitato | “Sono il ministro più

Mancini a Salvini : 'Aiutiamo i migranti e non minimizziamo il razzismo - giusto giocare la Supercoppa in Arabia' : Lo sport aiuta ad aprire porte , a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l'Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato. Le donne vanno ...

Cori razzisti - Salvini : ''Il Napoli sbaglia se smette di giocare'' : ... ''Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di Cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti'', rispondendo ad una domanda sulla decisione ...

Supercoppa in Arabia saudita - cresce la protesta. Salvini : 'Giocarla in un paese che vieta lo stadio alle donne è una schifezza' : Lo sport deve infatti essere veicolo di diffusione di ben altri valori, come l'uguaglianza e la parità di genere. Venire meno a questi principi cristallizzati anche nella nostra Costituzione - ha ...

Per Salvini giocare in Arabia Saudita è una vergogna. Ma gli affari in Qatar si possono fare : Gli affari con il mondo arabo a Matteo Salvini sembrano un'opportunità sì, ma a giorni alterni. Secondo l'agenzia Ice, l'interscambio tra Italia e Arabia Saudita nel 2017 è stato di 7,4 miliardi di euro (+9% su base annua). E di certo alle donne in Arabia Saudita in questi anni non è stata concessa una maggiore libertà. Ma questo il ministro sembra esserselo dimenticato. .Continua a leggere

Salvini contro la Supercoppa in Arabia Saudita : “Giocarla lì è una schifezza” : «Intermezzo calcistico: che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini è una tristezza, è una schifezza: io quella partita non la guardo. «Dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno?». Così su Facebook il ministro dell’Interno Salvini sul matc...

