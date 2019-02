Salvini contestato a Giulianova | “Assassino di m…” E lui replica | “Hai vinto dieci

Contestatore urla "Assassino" a Salvini - lui risponde : "Hai vinto 10 migranti a casa tua" : Agenzia Vista, Giulianova, TE,, 02 febbraio 2019 Contestatore urla 'Assassino' a Salvini, lui risponde: 'Hai vinto 10 migranti a casa tua' Matteo Salvini, leader della Lega, ha tenuto un comizio a ...

A Bologna il concerto anarchico per De André : contestato Salvini : Cori contro il ministro: "Faber non avrebbe lasciato in mare i migranti". Chitarre ed emozioni, oltre mille in piazza Maggiore a vent'anni dalla scomparsa del cantautore

Varsavia - Salvini contestato dopo incontro con leader destra polacca : 'Razzista' : Un gruppo di militanti della sinistra locale, oppositori di Jaroslaw Kaczynski, capo della destra ultra-conservatrice polacca con cui Matteo...

Salvini contestato a Varsavia : “Succhiac***i di Putin - razzista! Qui c’è la Polonia antifascista”. E lui reagisce così : Durante la visita in Polonia, dove ha incontrato l’omologo Joachim Brudzinski e il leader del partito di maggioranza (Partito diritto e giustizia), Jaroslaw Kaczynski, Matteo Salvini è stato contestato alla Tomba del milite ignoto. “Razzista, fascista. Qui c’è la Polonia antifascista!” ha gridato un uomo. Il gruppo di contestatori ha esibito uno striscione di critiche al leader della Lega ed è stato tenuto a debita ...

L’Aquila - il sindaco Biondi (FdI) perde le staffe e spintona un contestatore durante la manifestazione anti-Salvini : Una vera e propria rissa quella che ha visto protagonista il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi (Fratelli d’Italia). Sabato sera un gruppo di contestatori stava intonando cori contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a L’Aquila per il tour elettorale in vista delle prossime consultazioni regionali (contestazioni a cui il ministro ha risposto dal palco dell’evento). Il clima era particolarmente acceso e il ...

Salvini contestato risponde così : “Tornate nei vostri centri sociali a drogarvi” (VIDEO) : Salvini urla ai contestatori: “Tornate nei centri sociali a drogarvi” Matteo Salvini contestato a L’Aquila alla sinistra del palco. Prima di iniziare il comizio elettorale prende parola e chiede ai suoi fan un applauso “Per chi nel 2019 urla ‘siamo tutti clandestini’. Il mondo è grande, andate. Pace e bene fratelli”. Poi aggiunge: “Tornate nei centri sociali a farvi”. Salvini urla ai ...

Salvini ai contestatori : 'Tornate nei centri sociali a drogarvi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Matteo Salvini sfotte i contestatori : 'Dategli pane e Nutella' : Prima il vu' cumprà a Teramo poi i contestatori 'figli di papà' a L'Aquila . Matteo Salvini ieri 5 gennaio ad un certo punto è stato avvicinato da un extracomunitario, un vu' cumprà che gli ha chiesto ...

Salvini contestato anche a L’Aquila - lui risponde dal palco : “Quattro sfigati figli di papà. Pane e nutella per tutti” : Dopo Teramo contestazioni anche a L’Aquila per il vicepremier Matteo Salvini, in Abruzzo in vista delle elezioni regionali. Il ministro ha promesso ironicamente “Pane e nutella per tutti”, rivolgendosi ai contestatori che lo fischiavano da un lato del palco de L’Aquila dove sta tenendo un comizio. “Ha fatto bene questo governo a reintrodurre l’educazione civica”, per insegnare a comportarsi civilmente anche ...

L'Aquila - Salvini ai contestatori : 'Prendete i barconi e andatevene' : "Se nel 2019 ci devono essere delle persone che gridano siamo tutti clandestini, allora prendete i barconi e andate dove volete, tornate nei centri sociali a farvi". Così il ministro dell'Interno, ...

Salvini a Teramo contestato in piazza al canto di 'Bella ciao' : Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista ha contestato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita a Teramo nella due giorni abruzzese per sostenere i ...

Salvini contestato a Teramo : “Merda - sciacallo!”. Poi i cori : “Siamo tutti terroni” e ‘Bella ciao’ dalla piazza : Oltre al bagno di folla, con decine e decine di persone in fila per un selfie, per Matteo Salvini, da Teramo, sono arrivate anche le contestazioni. Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista hanno protestato per la presenza del leader della Lega. Prima gli insulti, nella centrale piazza Martiri, poi i cori: “Siamo tutti terroni“. I manifestanti sono stati tenuti a distanza da un nutrito gruppo di ...

Giudice contestato da Salvini sotto scorta per minacce. Il ministro : "Mi dissocio ma rivendico diritto di parola" : finito sotto scorta il Giudice Gerardo Boragine 'fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce' nei commenti a un post su facebook di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno aveva criticato la ...

ROMA - SGOMBERO EX FABBRICA PENICILLINA/ Migranti per strada con le valigie - Salvini contestato dai residenti : ROMA, SGOMBERO dell'ex FABBRICA di PENICILLINA. Ultime notizie, edificio non verrà abbattuto. Salvini, 'presto nuovi interventi'. contestato Casu