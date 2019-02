Salvini boccia Di Maio sulla Tav : «Grandi opere - piano Marshall» : Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata? «Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole,...

Venezuela nel caos : 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie - Guaidò bocciato dall'Osa - Salvini lo appoggia : Venezuela nel caos: 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie, Guaidò bocciato dall'Osa, il ministro Salvini lo appoggia e twitta in suo favore

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : cala la fiducia in Matteo Salvini - bocciati reddito e quota 100 : L'ultimo sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre deve far preoccupare molto Matteo Salvini. Il leader della Lega registra un segno meno come "fiducia" tra gli elettori e reddito e cittadinanza e quota 100 vengono bocciati dalla maggioranza degli intervistati. Insomma, c'è qualcosa che non va

Martina boccia la cena tra Salvini e i renziani 'Noi alternativi alla Lega' : 'Il pressapochismo con cui stanno governando l'economia italiana è racchiusa nella farsa di Di Maio, che parla di boom economico nel nostro paese quando i dati sulla produzione industriale si ...

Boccia : con Salvini già presi 11 caffè - ora mettiamo in campo qualcos'altro : Secondo Boccia, il tema delle autonomie 'deve essere una politica che va verso l'efficienza di tutti e non contro qualcuno o a danno della coesione sociale. L'autonomia deve essere una grande ...

'Legalizzare le canne non è priorità del Paese'. Così Salvini boccia M5s : Roma, 11 gen., askanews, - Nuovi attriti Lega-M5s, stavolta è lo spinello il pomo della discordia. 'C'è qualche parlamentare che si preoccupa di legalizzare le canne. Non è una priorità del paese, non ...

Cannabis - Salvini boccia la proposta M5S : «Non passerà mai - non è nel contratto di governo» : Siamo certi che molti sostenitori, ed eletti, della Lega sono privatamente a favore, in politica occorre assumersi delle responsabilità, niente di meglio che discuterne liberamente e apertamente ...

Anm boccia legittima difesa : “Profili di illegittimità”. Ma Salvini tira dritto : Durissimo il giudizio negativo dell'Anm sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che e' gia' stata approvata dal Senato e ora e' all'esame della Camera, presenta dei "profili di illegittimita' costituzionale", ma soprattutto contiene "gravi criticita'" e "si rischia di legittimare anche i reati piu' gravi, perfino l'omicidio". Parole che non scalfiscono il ...

Baglioni contro Salvini sui migranti - il direttore di Rai Uno lo boccia : «Mai più a Sanremo». Ma poi precisa : parole trasformate in comizio : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non ...

Tav - Salvini : 'In caso di bocciatura dei tecnici referendum scelta obbligata' : ' Di referendum si parla solo in caso di necessità '. A dirlo è il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli commentando l'ipotesi paventata questa mattina dal vicepremier Matteo Salvini in caso ...

