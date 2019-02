Salvini ad Atri | lanciate uova contro il ministro | “Imbecille | che atto rivoluzionario”

Autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : la senatrice La Mura è d'accordo : Il Movimento 5 Stelle si trova in una difficile posizione a causa del caso Diciotti che vede coinvolto Matteo Salvini. La Giunta per le Immunità del Senato ha già iniziato l'esame della richiesta, avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania, in merito all'Autorizzazione a procedere nei confronti del titolare del Viminale. Salvini è indagato per abuso di potere e sequestro di persona, i fatti contestati si riferiscono al trattenimento a bordo ...

Arrestato il tunisino che uccise moglie e fuggì in patria. Salvini : "Ora giustizia" : È stato Arrestato dalla polizia tunisina, come auspicato dal governo italiano e dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il cittadino tunisino Chaambi Mootaz destinatario di provvedimento restrittivo italiano esteso a livello internazionale dall'Autorità Giudiziaria di Brescia: l'uomo è infatti autore dell'omicidio della moglie Daniela Bani, 30 anni, avvenuto a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, nel settembre del 2014.La donna era ...

"Hanno figli - niente rimpatrio" I giudici ignorano il dl Salvini : Clamorosa sentenza della Corte d"appello di Salerno che, esprimendosi in merito alla situazione di una famiglia di stranieri, scavalca di fatto l"applicazione delle norme previste dal decreto sicurezza.Come riportato da "La città di Salerno", il caso finito in tribunale è quello di due genitori di nazionalità marocchina, che lo scorso 28 settembre si videro rifiutare la possibilità di prorogare la loro permanenza in Italia. La coppia, residente ...

Migranti - contestatrice solitaria contro Salvini. La donna - con la bandiera arcobaleno sulle spalle gli urla “assassino” : “Riportiamo socialità laddove c’era delinquenza”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini consegnando questa mattina al Comune di Roma un villino con box confiscato alla periferia della Capitale, in via Vernio n. 20. “Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l’anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini”, spiega Salvini che al suo arrivo, prima di visitare il villino, è stato contestato da una ...

Povera Patria - botto su Rai 2 : lo share della puntata con Matteo Salvini e Paolo Savona : Un clamoroso trionfo per la Rai 2 sovranista di Carlo Freccero . Si parla del nuovo programma, Povera Patria , che è andato a sostituire Nemo su precisa volontà del neo-direttore. E la prima puntata ...

Sea Watch - la procuratrice di minori di Catania chiede che sbarchino i bambini : la lettera a Salvini : Il caso della nave Sea Watch 3, ferma al momento nella rada del porto di Siracusa, rischia di trasformarsi in un nuovo "caso Diciotti" per il governo e in particolare per Matteo Salvini. Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto in una lettera ufficiale che vengano fatto

Diciotti - Salvini : 'Non ho bisogno di protezioni - deciderà il Senato. Io ho solo difeso la patria' : 'La politica sui migranti non la fanno i giudici', ribadisce il ministro dell'Interno. E al Consiglio d'Europa: 'Perché non provano turbamento per avere tra i paesi aderenti la Turchia, che non sembra ...

Diciotti : chiesta autorizzazione a procedere su Salvini - lui cita 'la difesa della Patria' : Nel corso delle ultime ore è esplosa una polemica mediatica che vede ancora una volta Matteo Salvini finire sulle pagine dei principali quotidiani e siti d'informazione. Nello specifico, il ministro dell'interno ha dichiarato online che il Senato dovrà esprimersi in merito alla richiesta avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania, ovvero l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il leader del Carroccio per i reati di 'sequestro di ...

Povera Patria debutta con i ministri Salvini e Savona : Povera Patria Night Tabloid diventa Povera Patria e, a partire da venerdì 25 gennaio, rappresenterà l’appuntamento settimanale dell’informazione di Rai 2, in onda in seconda serata. Il programma sarà condotto da Annalisa Bruchi, affiancata da Aldo Cazzullo che si occuperà delle interviste, Alessandro Giuli per gli editoriali e Alessandro Poggi che firmerà La Storia della Settimana. Da febbraio, il programma beneficerà anche di una ...

Baciamano a Salvini - don Patriciello : 'Non condivido - ma capisco' : 'Rigetto qualsiasi Baciamano che non sia dettato dall'amore' ma 'Non me la sento di unirmi al coro degli indignati verso coloro che hanno accolto esultanti il ministro dell'Interno ad Afragola'. Lo ...

Il decreto Salvini colpisce : primo sequestro di un'auto immatricolata all'estero : Per la prima volta al confine Italo francese di Ventimiglia è stata applicata la nuova normativa contenuta nel decreto Salvini (con la modifica dell"articolo 93 del codice della strada) che prevede il sequestro dell"auto immatricolata all"estero, quando il suo proprietario risieda, in Italia, da almeno sessanta giorni.A farne le spese è stato un quarantenne residente proprio nella città di confine, la cui Toyota Rav4 era stata immatricolata in ...

Conto da 15 mld. Borsa - banche ko Salvini : "La Bce è prevaricatrice" : Gia ieri con le anticipazioni delle raccomandazioni inviate a inizio dicembre a Mps (ma rese note solo venerdì scorso) il mercato ha preso le distanze dai titoli del settore bancario che paiono non avere pace dopo l'ennesimo anno nero affetto dalla febbre dello spread. "Vuoi vedere che il diktat della Vigilanza su Siena per quanto riguarda lo smaltimento settennale delle Segui su affaritaliani.it

Salvini : Bce prevaricatrice a gamba tesa : 14.48 Un "atteggiamento prevaricatore" da parte della Bce. Così il vicepremier Salvini dopo la 'stretta' della Banca centrale sui crediti deteriorati. "Il nuovo attacco della vigilanza Bce al sistema bancario italiano e a Mps dimostra ancora una volta che l'Unione Bancaria, voluta dalla Ue e votata dal Pd, non solo non ha reso più stabile il nostro sistema finanziario ma causa instabilità". "L'ennesimo intervento a gamba tesa della ...

Salvini : “Bce prevaricatrice - l’Unione bancaria causa instabilità e colpisce i risparmi” : «Il nuovo attacco della vigilanza Bce al sistema bancario italiano e a Mps dimostra ancora una volta che l’Unione bancaria, voluta dalla Ue e votata dal Pd, non solo non ha reso più stabile il nostro sistema finanziario, ma causa instabilità, colpendo i risparmi dei cittadini e un sistema bancario, come quello italiano, che aveva retto meglio di tu...