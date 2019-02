Rosita Celentano | gaffe a Domenica In | Non volevo offendere nessuno

Domenica In - il pubblico furioso : l’affermazione di Rosita Celentano sconvolge : Domenica In, Rosita Celentano ironizza sulla sua conduzione a Sanremo e fa un’affermazione che delude Rosita Celentano a Domenica In sconvolge il pubblico Rai quando fa un’affermazione particolare riguardante la sua conduzione al Festival di Sanremo del 1989. Il tutto accade quando la conduttrice commenta le gaffe fatte da lei stessa e dai suoi compagni […] L'articolo Domenica In, il pubblico furioso: l’affermazione di ...

ADRIANO CELENTANO È ADRIAN/ 'Stasera grandi sorprese' : l'annuncio della figlia Rosita - 28 gennaio 2019 - : Torna questa sera su Canale 5 ADRIAN, preceduto dall'anteprima Aspettando ADRIAN. C'è attesa per rivedere sul palco ADRIANO CELENTANO

Superbrain - Rosita Celentano delira contro Paola Perego per le mucche : "Vergogna - le umiliate" : La scelta di Paola Perego di portare in fattoria il pubblico di Superbrain ha scatenato la rabbia dei gruppi animalisti, tra i quali Rosita Celentano, sempre scatenata sul tema. I geni in gara si sono cimentati con una prova nella fattoria di Sabino, studente universitario con la passione per le muc

Adrian - Rosita Celentano difende il padre : 'Troppo presto per giudicare. Ora è diventato immortale' : 'Mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto', Rosita Celentano difende il padre Adriano, criticato in questi giorni per il suo show, 'Adrian' e i risultati d'ascolti sotto le aspettative: 'Non è ...

