Roma-Milan | Gattuso in tutta sincerità | “meritavano qualcosa in più loro”

Serie A : Roma-Milan 1-1 : ANSA, - ROMA, 3 FEB - Roma e Milan hanno pareggiato 1-1 nel posticipo domenicale della 22/a giornata del campionato di Serie A. Un pareggio che sta stretto ai giallorossi, autori di una partita di ...

Donnarumma è super - Roma e Milan fanno un piacere all'Inter - : Roma e Milan non sfruttano l'assist offerto dall' Inter , clamorosamente battuta dal Bologna nel posticipo delle 18, non andando oltre l'1-1 in una delle tante sfide dirette per il 4° posto che ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : argento mondiale per Visintin e Moioli! Pari tra Roma e Milan - perde l’Inter : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Roma-Milan - Di Francesco : “Oggi avremmo meritato la vittoria” : Roma-Milan 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato del pareggio contro il Milan: “E’ un peccato perché dobbiamo prendere prima gli schiaffi per rialzarci. Noi dobbiamo essere bravi a dare continuità, ci siamo arrivati da soli a questa situazione. Vedere una squadra […] L'articolo Roma-Milan, Di Francesco: “Oggi avremmo meritato la ...

La Roma riprende il Milan : finisce 1-1 all'Olimpico : La Roma di Eusebio Di Francesco rialza la testa dopo la scoppola rimediata in Coppa Italia contro la Fiorentina di Stefano Pioli. I giallorossi hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Milan di Gennaro Gattuso ma avrebbe sicuramente meritato di più per la mole di occasioni prodotte e viste le grandi parate di Donnarumma che ha tenuto a galla i rossoneri in almeno quattro-cinque circostanze. Al gol di Piatek siglato al 26' ha risposto Zaniolo ...

Serie A - Donnarumma ferma la Roma : col Milan è 1-1 : • Krzysztof Piatek ha segnato in tutte le sue presenze allo stadio Olimpico di Roma, 3 gol dei suoi 7 in trasferta sono arrivati qui, LA CRONACA DEL MATCH

Diretta/ Roma Milan - risultato finale 1-1 - info streaming video e tv : palo di Pellegrini - finisce pari : Diretta Roma Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A all'Olimpico per la 22giornata.

La Roma c'è : Zaniolo replica a Piatek - finisce 1-1 con il Milan : La Roma c'è ed è viva. E' il segnale che emerge dal posticipo della 22esima giornata di Serie A, che ha visto i giallorossi pareggiare all'Olimpico per 1-1 contro il Milan. Dopo il clamoroso tonfo in Coppa Italia contro la Fiorentina, la squadra di Di Francesco ha saputo reagire giocando una buona p

Pari tra Roma e Milan : E' terminato 1-1 il posticipo di questa sera della serie A, Roma-Milan. Il risultato della gara dell'Olimpico e' maturato per via delle reti firmate da Piatek nel primo e da Zaniolo nella ripresa. Da ...

Roma-Milan 1-1 : gol di Piatek e Zaniolo : Un punto per uno, vai a capire se va bene così o era meglio allungare. Sta di fatto che Roma e Milan si dividono la posta in palio e un po' di rammarico c'è da entrambe le parti. La Roma per aver ...

Roma-Milan 1-1 : Piatek - ZANIOLO. Palo di Pellegrini LIVE FOTO : ... celebrates after scoring 0-1 , Krzysztof Piatek LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse CRONACA PREPARTITA Ore 20.00 - Roma in campo, fischi dell'Olimpico. Ore 19.42 - Entra in campo il Milan. Ore 19.42 ...

DIRETTA/ Roma Milan - risultato live 1-1 - info streaming video e tv : Donnarumma strepitoso su Dzeko : DIRETTA Roma Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A all'Olimpico per la 22giornata.

Roma-Milan 1-1 : Zaniolo regala un punto. Fischi e Sud vuota a metà : La Roma pareggia in casa contro il Milan (1-1). In gol Zaniolo e Piatek. Tanti Fischi all'Olimpico alla lettura della formazione della Roma, a pochi minuti dall'inizio del match contro il...

VIDEO Roma-Milan 1-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zaniolo risponde a Piatek : Roma e Milan pareggiano 1-1 nel posticipo serale della 22ma giornata della Serie A di calcio: al vantaggio ospite di Piatek al 26′ risponde, dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa, Zaniolo. I rossoneri restano quarti a quota 36, mentre i giallorossi inseguono sempre a -1, esponendosi al potenziale aggancio di Atalanta e Lazio nelle ultime sfide di domani. IL VANTAGGIO DEL MILAN GRIFFATO Piatek via @VIDEOGoalsHD ...