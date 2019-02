Roma | la Sud ricorda De Falchi | giallorosso ucciso nell' 89 davanti al San Siro Poi

Roma-Milan 1-1 La Diretta Piatek sblocca - pari di Zaniolo Fischi e Sud vuota a metà : Si gioca di domenica sera all'Olimpico il big match della 22a giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan; i giallorossi cercano un immediato riscatto dopo la rocambolesca rimonta subita a ...

Roma - contestazione della Curva Sud durante la partita contro il Milan : I tifosi della Roma non dimenticano l'1-7 subito in Coppa Italia mercoledì : prima del fischio d'inizio del match contro il Milan la toccante corografia in ricordo di Antonio De Falchi , tifoso ucciso ...

Roma-Milan 1-1 La Diretta Piatek sblocca - pari di Zaniolo Fischi e Sud vuota a metà : Si gioca di domenica sera all'Olimpico il big match della 22a giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan; i giallorossi cercano un immediato riscatto dopo la rocambolesca rimonta subita a...

Roma contestata - Curva Sud lascia stadio : ANSA, - Roma, 3 FEB - Prima del fischio d'inizio la toccante corografia in ricordo di Antonio De Falchi, tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma, poi la dura contestazione nei confronti ...

Roma contestata - Curva Sud lascia stadio : ANSA, - Roma, 3 FEB - Prima del fischio d'inizio la toccante corografia in ricordo di Antonio De Falchi, tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma, poi la dura contestazione nei confronti ...

E’ gravissimo Manuel Mateo Bortuzzo : chi ha sparato vive a Roma sud : Manuel Mateo Bortuzzo, nuotatore di Treviso, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco a Roma, fuori da un

Roma-Milan 0-1 La Diretta Piatek sblocca la partita Fischi e Sud vuota a metà : Si gioca di domenica sera all'Olimpico il big match della 22a giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan; i giallorossi cercano un immediato riscatto dopo la rocambolesca rimonta subita a...

La Curva Sud della Roma ricorda Antonio De Falchi : "Questo affetto, a parte il dolore, è una gioia: è come se Antonio fosse sempre presente". Ha la voce rotta dall'emozione Anna De Falchi, sorella più grande di Antonio, ucciso il 4 giugno 1989 fuori dai cancelli di San Siro prima di un Milan-Roma. Domenica 3 febbraio, proprio in occasione della gara tra giallorossi e rossoneri, De Falchi verrà ricordato dalla Curva Sud. Chi era Antonio De Falchi Non aveva ancora diciannove ...

Roma : protesta davanti ad ambasciata Sudan contro dittatura : Roma – Decine di rifugiati politici Sudanesi hanno manifestato oggi a Roma, davanti all’ambasciata del Sudan in Italia, “contro le condizioni di vita insostenibili e la dittatura” nel loro Paese. In Sudan il 19 dicembre e’ cominciata un’ondata di proteste di piazza contro il carovita e il governo. Secondo i dimostranti che hanno partecipato alla manifestazione Romana, che si e’ svolta pacificamente, in ...

Maltempo - la Tempesta dei Giorni della Merla imperversa nella notte : tanta NEVE da Nord a Sud - a Roma piove con +4°C [FOTO LIVE] : 1/86 Modena ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Russo - Cisl - : "Saremo oltre 4.000 a Roma per chiedere attenzione per il Sud" : Oggi sarebbe il tempo di costruire, attraverso la concertazione, un nuovo e moderno patto sociale per l'economia, la crescita, il lavoro. Vediamo invece un tentativo di chiudersi e di evitare ...

Maltempo : nebbia a banchi sulla Diramazione Roma Sud : nebbia a banchi sulla Diramazione Roma Sud tra il bivio per la A1 Roma-Napoli e Castelnuovo di Porto. Visibilità a 60 metri. Lo comunica Astral infomobilità. L'articolo Maltempo: nebbia a banchi sulla Diramazione Roma Sud sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - ingresso “ritardato” per i tifosi della curva Sud : la società chiede lumi alla Questura : Roma, la curva Sud quest’oggi è entrata all’Olimpico con un notevole ritardo a causa di controlli molto approfonditi La Roma ha chiesto chiarimenti alla Questura per capire il motivo del ritardato ingresso dei tifosi nella curva Sud dell’Olimpico in occasione del match odierno contro il Torino. Lo ha rivelato, ai microfoni di Roma Tv, il dg giallorosso Mauro Baldissoni. “Ci siamo chiesti il perché di evidenti buchi ...