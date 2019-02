Roma La Casa del Cinema omaggia Wim Wenders

Shoah - a Roma l'anteprima del film 'La casa dei bambini' di Francesca Muci sugli 800 piccoli orfani accolti a Selvino in Lombardia : Tra le tante iniziative della Giornata della Memoria , che dura in realtà varie settimane, arriva nelle sale un racconto straordinario, che nasce dalla tragedia della Shoah ma descrive una vicenda di ...

Roma - tentato furto a Ponte Milvio in casa del presidente della Corte Costituzionale : tentato furto a Roma a casa di Giorgio Lattanzi , presidente della Corte Costituzionale. Ieri sera due uomini hanno tentato di rubare nell'abitazione, nella zona di Ponte Milvio. Uno dei ladri, un ...

Roma – Kolarov preso di mira dai tifosi giallorossi - scritte shock davanti casa [FOTO] : scritte shock davanti casa di Kolarov a Torrino: continua la diatriba tra i tifosi giallorossi ed il terzino serbo Si conferma difficilissimo il rapporto tra il calciatore serbo Kolarov e la tifoseria giallorossa. Il terzino della Roma non ha mai goduto della simpatia degli ultras, a causa dei suoi precedenti nella Lazio e non si è mai sforzato troppo per rendere più amichevoli le relazioni con i tifosi giallorossi. Solo martedì scorso ...

Musica per Roma : appuntamenti dal 3 al 10 febbraio all’Auditorium e alla Casa del Jazz : Settimana con una ricca programmazione Musicale di Musica d’autore e Jazz che preclude alla grande inaugurazione del Festival Equilibrio 2019 Aurora Boreale di domenica 10 febbraio. Il programma di tutto il festival sarà presentato in conferenza stampa lunedì 4 febbraio alle ore 12 in studio 3 alle 12 alla presenza degli ambasciatori dei paesi nordici che saranno il focus di questa edizione. In programma, dopo il concerto che segna il ritorno di ...

Roma : rapina farmacia armato di taglierino - rientra a casa e trova Carabinieri : Roma – E’ entrato in una farmacia di via Tagliamento, nel quartiere Salario, e armato di taglierino con il volto travisato con uno scaldacollo ha minacciato una dipendente facendosi consegnare l’incasso, circa 1.250 euro, uscendo subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Il malvivente, un Romano di 42 anni con precedenti, poco lontano dalla farmacia e’ salito a bordo di un taxi dirigendosi verso la sua abitazione, ...

Alla Casa del Cinema di Roma omaggio a Wim Wenders : A partire dal 5 febbraio sino al 14 aprile, Casa del Cinema e VIGGO dedicano un omaggio a Wim Wenders in un lungo percorso che si articolerà tra cortometraggi, documentari e film portando sul grande ...

Roma - passa mozione per lo sgombero di CasaPound : L'assemblea capitolina approva un documento che impegna la sindaca Virginia Raggi a predisporre la cacciata dei neofascisti dall'edificio che occupano abusivamente. A votare a favore Pd e Movimento 5 Stelle I camerati abusivi di CasaPound: parenti e amici vivono gratis nel centro di Roma " CasaPound non paga neppure le bollette: debiti per centinaia di migliaia di euro " Svastica e malavita a Roma: ecco l'inchiesta che ha portato ...

Per Salvini la sede di Casapound a Roma sarà sgomberata - ma non subito : "Prima stabili pericolanti o sotto sequestro" : Il giorno dopo la mozione del Campidoglio sullo sgombero dello stabile occupato da Casapound a Roma Matteo Salvini interviene per dire che sì, gli occupanti saranno mandati via, ma non immediatamente. "Tutti gli immobili occupati abusivamente verranno sgomberati. C'è un criterio oggettivo e non politico: ci sono immobili pericolanti e immobili sottoposti a sequestro giudiziario - ha risposto ai cronisti che gli chiedono se il ...

Roma - Salvini : Immobile Casa Pound sarà sgomberato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Droga a Roma - blitz della Gdf : tra 5 arrestati c'è anche un Casamonica . "Aveva contatti con Narcos" : Per gli inquirenti "era lo snodo centrale" dell'importazione in Italia di 7 tonnellate di cocaina dal Brasile: lo stupefacente sarebbe dovuto arrivare in Italia a bordo di un aereo privato

Sgombero Casapound a Roma - ok a mozione dal Campidoglio - Sky TG24 - : L'assemblea capitolina approva la proposta del Pd che impegna Raggi a predisporre lo Sgombero dell'edificio di via Napoleone. Anche il M5s vota a favore. Dem e 5s incalzano Salvini. Il vicepremier: "...

È stato chiesto lo sgombero immediato dello stabile occupato da CasaPound a Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, a prima firma del consigliere Pd Giovanni Zannola, che chiede lo sgombero dello stabile di via Napoleone III occupato dal CasaPound. Oltre ai Dem ha votato a favore anche il gruppo del M5s. Il documento chiede alla sindaca Virginia Raggi di intervenire presso il Ministero degli Interni e preso il Prefetto/Questore affinché, si legge nella mozione, sia predisposto "lo sgombero immediato ...

Roma - sì del Campidoglio allo sgombero di Casapound : C"è l"ok dell"Assemblea capitolina alla mozione presentata dal consigliere del Pd Giovanni Zannola per chiedere "lo sgombero immediato" di Casapound. Il provvedimento è stato approvato con un"insolita alleanza fra Dem e pentastellati, ed esorta la sindaca, Virginia Raggi, a fare pressioni su Viminale, Questura e Prefettura per liberare l"immobile occupato di via Napoleone III, che dal dicembre del 2003 ospita la sede del movimento politico di ...