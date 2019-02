Roma | il nuovo regolamento di polizia urbana Tutti i divieti | dalla musica ai panni stesi

Il nuovo Romanzo di Raffaele Lauro 'L'affascinante universo delle fragranze' : Seguendolo nelle storiche profumerie di Grasse, in Provenza, di Parigi, di Londra e di Buenos Aires, ha così scoperto un mondo sconosciuto, fatto di creatività, di cultura dei sensi, a partire dall'...

A lezione di aRomaterapia. Al via il nuovo corso di Confcommercio : La Spezia - Continuano le novità del 2019 con Confcommercio. L'associazione spezzina di via Fontevivo è pronta a ospitare un altro nuovo corso volto alla conoscenza degli olii essenziali e delle loro ...

Trend capelli primavera-estate 2019 : il nuovo (spettinato) Romanticismo : Tendenza capelli primavera-estate 2019: nuovo romanticismoTendenza capelli primavera-estate 2019: nuovo romanticismoTendenza capelli primavera-estate 2019: nuovo romanticismoTendenza capelli primavera-estate 2019: nuovo romanticismoTendenza capelli primavera-estate 2019: nuovo romanticismoTendenza capelli primavera-estate 2019: nuovo romanticismoTendenza capelli primavera-estate 2019: nuovo romanticismoTendenza capelli primavera-estate 2019: ...

Il 3 febbraio Matteo Rovere - regista de 'Il Primo Re' - incontra il pubblico al Nuovo Cinema Aquila di Roma : Domenica 3 febbraio al Nuovo Cinema Aquila , in via l'Aquila 68 a Roma, al termine della proiezione delle 18.10 de ' Il Primo Re ' il regista Matteo Rovere e il direttore artistico del Cinema Mimmo ...

Roma - via al nuovo e stravagante business : fidanzato in affitto per farsi fotografare : Un nuovo e bizzarro business si sta da poco diffondendo nella capitale italiana. La società "Roma Experience", un'agenzia americana specializzata in città d'arte italiane, che lavora nel settore del business turistico e creata nel 2009, offre un pacchetto di servizi davvero particolare chiamato "Insta Boyfriend Rome Private Tour", dedicato in particolar modo ai single o a chiunque altro lo desideri. L'idea stravagante potrebbe attirare ed ...

Tg2 - Francesca Romana Elisei condurrà il nuovo spazio informativo della sera : Sarà "quasi sicuramente" Francesca Romana Elisei a condurre il nuovo spazio informativo della sera di Rai2, in onda (tra qualche settimana) in access prime time, subito dopo l'edizione serale del Tg2, voluto fortemente da Carlo Freccero. Ad annunciarlo è stato il direttore del telegiornale della seconda rete della tv pubblica Gennaro Sangiuliano nel corso della sua ospitata a Un giorno da pecora, trasmissione di Radio 1 condotta da Geppi ...

Tina Cipollari passeggiata Romantica a Firenze con il nuovo fidanzato : Tina Cipollari trascorre sempre più tempo a Firenze, dove vive e lavora l’attuale compagno, Vincenzo Ferrara. Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, da cui ha avuto tre figli, Tina infatti ha ritrovato l’amore con Ferrara, proprietario di un ristorante. Dopo che la loro relazione è stata resa pubblica due sembrano inseparabili sono stati fotografati da “nuovo” mentre passeggiano romanticamente per il capoluogo toscano, scambiandosi ...

L’autrice di “Cinquanta sfumature di grigio” pubblicherà un nuovo Romanzo : E. L. James, l’autrice del bestseller internazionale Cinquanta sfumature di grigio, ha scritto un nuovo romanzo, The Mister, che verrà pubblicato negli Stati Uniti da Vintage Books il 16 aprile. Anche in questo caso è una «storia d’amore erotica» e

Un Romano a Stoccolma : Curci nuovo portiere dell’Hammarby : In Italia è scomparso dai radar, in Svezia hanno imparato a conoscerlo l’anno scorso.Gianluca Curci, 34 anni il prossimo 12 luglio, è il nuovo portiere dell’Hammarby. Il club di Stoccolma l’ha presentato ufficialmente ieri, dopo avergli fatto firmare un contratto da 6 mesi con opzione per un altro anno e mezzo (si tenga presente che il campionato svedese è strutturato per anno solare: inizia in primavera e termina in ...

Design : Ied - Laura Negrini nuovo direttore sede di Roma : Roma, 24 gen. (Labitalia) - Laura Negrini è stata nominata direttore di Ied Roma, prendendo il pos[...]

Roma - rivoluzione nell’organigramma : Fienga il nuovo CEO - Mauro Baldissoni vicepresidente : Mauro Baldissoni sarà promosso a vicepresidente della Roma, Guido Fienga ricoprirà il ruolo di Chief Executive Officer Guido Fienga ricoprirà il ruolo di Chief Executive Officer della Roma mentre Mauro Baldissoni sarà promosso a vicepresidente esecutivo, è quanto ha ufficializzato il club giallorosso in una nota. ”Guido condurrà la Società verso la prossima fase del nostro percorso di crescita e di sviluppo -ha dichiarato il ...

