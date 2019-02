Roma | forse c’è vita | 1-1 contro il Milan

Roma - spari davanti a un pub : grave un giovane nuotatore di 20 anni - 'Forse vittima di uno scambio di persona' : E' in gravi condizioni Manuel Mateo Bortuzzo, il giovane nuotatore di Treviso rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco a Roma, fuori da un pub in piazza Eschilo, all'Axa. Il 20enne sarebbe estraneo ...

Far West a Roma : Manuel - 19 anni - in fin di vita : gli spari da uno scooter | Due delicate operazioni - forse scambio di persona : Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in una piazza del quartiere Axa di Roma. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona.

Far West a Roma dopo una lite in un pub : spari in strada - 20enne in gravi condizioni | "Forse vittima di uno scambio di persona" : Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in una piazza del quartiere Axa di Roma. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona.

Roma - spari in strada dopo lite al pub : grave promessa del nuoto di 19 anni. «Forse scambio di persona - rischia la paralisi» : Far West nella notte della movida di Roma: steso a terra in una pozza di sangue è stato trovato vicino a un pub una giovane promessa del nuoto italiano di 19 anni, ricoverato in fin di vita in...

Far West a Roma dopo una lite in un pub : spari in strada - 20enne in gravi condizioni | "Forse vittima di uno scambio di persona" : Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in una piazza del quartiere Axa di Roma. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona.

Roma - spari nella notte : gravissimo nuotatore 20enne. "Forse uno scambio di persona" : Rissa con sparatoria nella notte a Roma: gravissimo un ragazzo ventenne, trasportato in ospedale in codice rosso: forse è vittima di uno scambio di persona . È successo poco prima delle due, davanti a ...

Roma - sparatoria in strada dopo lite al pub : 19enne in fin di vita. «Forse scambio di persona» : Scene da far west a Roma. Spari in strada nella notte nel quadrante sud della città. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Secondo i primi accertamenti sembra...

Far West a Roma dopo una lite in un pub : spari in strada - 20enne in gravi condizioni | "Forse vittima di uno scambio di persona" : Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in una piazza del quartiere Axa di Roma. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona.

Roma - sparatoria in strada dopo lite al pub : 20enne in fin di vita. «Forse scambio di persona» : Scene da far west a Roma. Spari in strada nella notte nel quadrante sud della città. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Secondo i primi accertamenti sembra...

Roma - Monchi : 'Zaniolo? Ho scritto Messi su un foglio - forse domani vado a Barcellona e lo prendo. Su Barrios...' : Monchi , direttore sportivo della Roma , parla a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: ' Vida e Barrios? Non posso dire niente perché nessuno dei due gioca nella Fiorentina . Oggi per me l'importante è la partita, il mercato ...

Roma - ha un malore in strada a Centocelle dopo un drink : morta sedicenne. Forse choc anafilattico : Una ragazza di 16 anni Romana è morta in ospedale dopo aver accusato un malore in strada nella tarda serata di sabato dopo aver bevuto un drink. È accaduto in piazza delle Gardenie, nel...

Dramma a Roma - mamma 38enne morta nel Tevere : sparite le gemelline di 5 mesi. «Forse si è gettata con loro» : Tragedia a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette, due...

Dramma a Roma - mamma 38enne morta nel Tevere : sparite le gemelline di 5 mesi. «Forse si è gettata con loro» : Tragedia a Roma. Una giovane mamma di 38 anni si è lanciata nel Tevere nelle prime ore di questa mattina da Ponte Testaccio: da quanto si apprende si tratterebbe di un...

Dramma a Roma - mamma 38enne suicida nel Tevere : sparite le gemelline di 5 mesi. «Forse si è gettata con loro» : Tragedia a Roma. Una giovane mamma di 38 anni si è lanciata nel Tevere nelle prime ore di questa mattina da Ponte Testaccio: da quanto si apprende si tratterebbe di un...