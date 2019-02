Roma | ferito nella notte giovane promessa del nuovo Già operato

Roma : giovane ferito da arma da fuoco all’Axa : Roma – Intorno alle 2 di notte un giovane di 19 anni è stato vittima di un colpo di pistola al fianco. E’ accaduto all’Axa, quartiere Romano del Municipio X tra Acilia e l’Infernetto, dove il ragazzo sarebbe tornato dopo aver passato la serata in un pub del centro. La vittima è stata trasferita in codice rosso prima al Grassi di Ostia e poi all’ospedale San Camillo. Sul posto sono accorsi gli agenti del ...

Roma - masso colpisce un'auto sulla Flaminia. Ferito il conducente. Lunghe code : Roma, 24 gennaio 2019 - Un automobilista è stato Ferito da un masso precipitato sulla sua automoblile in tranisito, erano circa le 7.30, in via Flaminia al km 11,300 a Roma . Il conducente è stato ...

Incidente stradale a Roma : due morti e un ferito. : . Si è schiantata contro il guardrail l'auto con a bordo tre ragazzi la scorsa notte sulla via del Mare a Roma. Una ragazza è deceduta sul colpo mentre un altro durante il trasferimento in ospedale. Una 21enne è stata portata, invece, in ospedale in codice giallo. Secondo quanto si è appreso, nell'impatto i tre giovani sono stati sbalzati fuori dalla vettura.L'Incidente si è verificato su via del Mare in ...

Roma - villa esplode sull'Appia Antica Nessun ferito - disperso un cagnolino : Un boato che scuote l'Appia Antica. E una villa che salta in aria, con le fiamme che divampano subito dopo avvolgendo quello che rimane dell'edificio. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di giovedì in ...

Roma - verificatore ferito al collo Aveva solo chiesto il biglietto : Lo Aveva sorpreso senza biglietto sulla linea 3 mentre il mezzo pubblico stava transitando per viale del Parco del Celio, non lontano dal Colosseo. Gli ha chiesto di scendere con lui alla prima ...

Genoa - deferito il presidente Preziosi per le frasi rivolte all’arbitro Di Bello dopo il match con la Roma : Non essendo arrivate rettifiche da parte dell’interessato, il TFN ha deferito Preziosi per le accuse rivolte a Di Bello Il Procuratore Federale – esaminate le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche – ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ‘‘per avere lo stesso espresso pubblicamente ...

Roma - ferito dal rivale in amore - non rivela nome : 'Non siamo ai Parioli - mai passare per infame' : ù Ucciso davanti all'asilo dei figli: così il mondo della vittima intrecciò quello della Pisnoli, ex moglie di De Rossi Probabilmente qualcuno, si vociferava nel quartiere, pagato con un cinquino, ...

Roma - morto l’uomo ferito in un agguato alla Magliana : E' morto l'uomo ferito in un agguato alla Magliana a Roma. Il 34enne, era stato colpito alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina davanti all'asilo nido 'Mais e Girasole' alla Magliana, portato in ospedale in condizioni gravissime, è stato operato, ma non ce l'ha fatta. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna, ma non in modo grave.

