Roma | Dzeko | Manolas e Kolarov | il trio a caccia della gloria perduta

Roma - Dzeko fermo due gironate - multa di 10 mila euro alla società : Giudice Sportivo: due giornate di squalifica in Coppa Italia e 10 mila euro di ammenda a Edin Dzeko, per aver protestato contro una decisione arbitrale e aver rivolto al Direttore di Gara espressioni ...

Roma-Milan - big match con vista Champions. Favoriti i giallorossi. Dzeko Vs Piatek - è sfida tra bomber su Sisal Matchpoint : Torna il campionato dopo l’intermezzo dei quarti di finale di Coppa Italia, che hanno regalato non poche sorprese. Tra le big eliminate spicca la Juventus, che per la prima volta dopo 4 anni non arriva in finale di Coppa Italia e vede sfumare il sogno Triplete. Meglio pensare al campionato, dove i bianconeri dominano indiscussi, già a + 11 dal Napoli secondo. La squadra di Allegri è stata sconfitta per la prima volta in stagione ...

Roma - Dzeko - è giallo sull'espulsione : proteste o sputo all'arbitro? : Una serata da dimenticare per la Roma e per Edin Dzeko , espulso al 71' del match di Coppa Italia con la Fiorentina , finito 7-1 per i viola, dopo essere entrato in campo a inizio ripresa al posto di ...

Fiorentina-Roma - probabili formazioni : sfida tra bomber Muriel- Dzeko : FIORENTINA ROMA probabili formazioni – Come da tradizione recente, l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell'”irruzione” del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da metà febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari […] L'articolo Fiorentina-Roma, probabili formazioni: ...

Roma - Zaniolo e Dzeko - ovvero la doppia faccia dell'ottimismo : Dal nevischio e dal freddo di Bergamo, la Roma torna con un solo punto e con qualche spunto. Il ritorno al gol di Edin Dzeko non può essere sottovalutato, perché le reti del bosniaco dovranno essere ...

Atalanta-Roma - duro sfogo di Dzeko : 'Nel secondo tempo non abbiamo giocato - mai fatti 2-3 passaggi di fila' : L'attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, sfogandosi così: "Il 3-1 subito a fine primo tempo ha dato fiducia all'Atalanta, una squadra forte. Ma nel secondo tempo non abbiamo mai ...

Psicodramma Roma - ritrova Dzeko ma si mostra fragile : Atalanta da Champions - gioca il calcio più bello in Serie A : Avanti di 3 gol grazie al ritrovato Dzeko, la Roma è ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’Atalanta ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto in Champions League Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra Atalanta e Roma, match concluso con il ...

Atalanta-Roma 3-3 : Dzeko si risveglia - Zapata firma la tripla rimonta nerazzurra : BERGAMO - E' finita come all'andata con un poderoso e divertentissimo 3-3, tra Atalanta e Roma a quanto pare è deciso che vada così. Il pathos è sempre per i giallorossi che all'andata rimontarono a ...

Atalanta-Roma 3-3 : Dzeko è tornato - ma la Dea risorge e pareggia : Gol, errori, colpi di scena e spettacolo. Tra Atalanta e Roma succede di tutto, finisce 3-3, proprio come all'andata all'Olimpico. Per i giallorossi a segno Dzeko, 3' e 33', e El Shaarawy, 41',, per i ...

Risultati Serie A diretta live - gol Dzeko : Roma in vantaggio : Risultati Serie A diretta live – La giornata di Serie A si è aperta con il botto, in particolar modo in campo Chievo e Fiorentina, partita che ha regalato gol ed emozioni ed il successo della squadra di Stefano Pioli con il risultato di 3-4. Alle 15 altre importanti partite, in particolar modo promette spettacolo ed emozioni il big match tra Atalanta e Roma, scontro per le zone altissime per la classifica. Match da brividi e per la ...

Atalanta-Roma - Di Francesco in conferenza stampa : "De Rossi a disposizione. Dzeko bene - ma non al top" : Non parla di mercato Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di domani pomeriggio contro l'Atalanta, ma fa chiarezza sulla situazione dell'infermeria: "Sono molto ...

Roma - la Champions in un vicolo Dzeko : Sembra si sia fermato il tempo, o che quel tempo sia tornato. Edin Dzeko - a tanti - non va più bene, proprio come allora, quando nel magico mondo dei social veniva sbertucciato per un gol, più di uno, fallito e per quel suo non essere all'altezza. Perché era freddo, perché era un bidone, perché, perché e perché. Ecco, oggi come allora, ...

Belotti - la Roma pensa al dopo Dzeko ma occhio al West Ham : La Roma si guarda attorno alla ricerca di un centravanti che possa prendere le redini di Dzeko.Andrea Bellotti è sempre il nome buono da spendere in sede di calciomercato. Il centravanti del Torino, praticamente da due stagioni, è sempre accostato a qualche club ad ogni sessione di mercato. Cairo, però, non vuole fare sconti e vorrebbe capitalizzare al massimo da una sua cessione. C’è da dire, però, che il costo del cartellino è ...