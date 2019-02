Roma Daily News sbarca su Alexa Le nostre notizie entrano nell’ecosistema Amazon

romadailynews

(Di domenica 3 febbraio 2019) Da oggiè presente all’interno delle skill perEcho: l’assistente personale del gigante dell’ecommerce mondiale.I dispositivi per accedere all’assistente vocalesono Echo Dot, il più economico, Echo, Echo Plus ed Echo Spot, oltre a una serie di dispositivi di altre marche, come lo One di Sonos.Ma cos’è e cosa permette di fare? È un assistente vocale, cioè un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere le vostre domande, poste in linguaggio naturale come avviene per Siri (iOS) Cortana (Windows) e il Google Assistant. Ovviamente non sono in grado di rispondere a tutte le domande ed esaudire tutti i desideri, ma la quantità di azioni che può già fare è oggi soddisfacente.Grazie alla Skill di, sviluppata da PressComm Tech in collaborazione con Edinet, sarà possibile “ascoltare” le principalipubblicate sul nostro ...