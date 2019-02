Roma Campidoglio | avvocatura via libera al nuovo regolamento

Roma - siglata convenzione per tirocini per ragazzi disabili tra Campidoglio e Federazione Sport Equestri : ... la predisposizione di percorsi formativi pensati per una conoscenza diretta della dimensione occupazionale, attraverso una valorizzazione di risorse che tanto possono dare al mondo del lavoro. Il ...

Campidoglio : in arrivo bando europeo per derattizzare Roma : Roma, 30 gen., askanews, - Un bando europeo per eliminare i topi che infestano la Capitale, ma con metodi cruelty-free. La cifra è importante, 2 milioni e 450mila euro da destinare alla ...

Sgombero Casapound a Roma - ok a mozione dal Campidoglio - Sky TG24 - : L'assemblea capitolina approva la proposta del Pd che impegna Raggi a predisporre lo Sgombero dell'edificio di via Napoleone. Anche il M5s vota a favore. Dem e 5s incalzano Salvini. Il vicepremier: "...

Roma - sì del Campidoglio allo sgombero di Casapound : C"è l"ok dell"Assemblea capitolina alla mozione presentata dal consigliere del Pd Giovanni Zannola per chiedere "lo sgombero immediato" di Casapound. Il provvedimento è stato approvato con un"insolita alleanza fra Dem e pentastellati, ed esorta la sindaca, Virginia Raggi, a fare pressioni su Viminale, Questura e Prefettura per liberare l"immobile occupato di via Napoleone III, che dal dicembre del 2003 ospita la sede del movimento politico di ...

Roma - Campidoglio approva mozione Pd per sgomberare sede CasaPound : Roma, 29 gen., askanews, - Con 29 voti favorevoli e 4 contrari l'assemblea del Consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione che impegna la sindaca Virginia Raggi 'ad attivarsi presso gli organi ...

Roma - sì allo sgombero di Casapound : il Campidoglio approva la mozione Pd : L'assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi "ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore" affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell'edificio di Via Napoleone 111 illegalmente occupato dall'associazione Casapound Italia". Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di centrodestra.

Roma - i topi invadono il Campidoglio. L?allarme : «Rischi biologici» : L?esercito dei topi espugna il Campidoglio. Dopo avere attorniato gli ospedali ? proprio ieri il Sant?Andrea ? fatto capolino nei cinema, nei licei, nelle stazioni del...

Roma. Campidoglio - riunito tavolo per Capannelle : Roma – Si è svolto oggi in Campidoglio, il primo tavolo allargato sull’ippodromo Capannelle, in cui il Comune di Roma ha riunito tutti i soggetti coinvolti: MIPAAFT, Regione Lazio, Hippogroup, le maggiori sigle sindacali del settore e i principali comitati degli operatori ippici. Un incontro fortemente voluto dall’amministrazione capitolina per manifestare l’obiettivo di garantire la continuità delle attività, ippiche e non, che si ...

Campidoglio - la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Campidoglio, la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi. Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio nelle Biblioteche e nei Municipi. Municipio I. Alla Biblioteca Enzo ...

Campidoglio - Toninelli : "Ok a 425 milioni per le metro a Roma - ora meno guasti" : Firmata la convenzione. Fondi disponibili per le linee A e B, Ieri lunedì nero per i Romani a causa di un guasto tecnico sulla linea A

Buche a Roma - sponsor privati per ripararle : la resa del Campidoglio : sponsor privati per riparare le imperiture Buche della Capitale. Ma anche per restituire un volto presentabile ai parchi pubblici, ristrutturare palestre scolastiche, realizzare piste ciclabili o...

Ugl in Campidoglio : slogan è Roma deve risorgere : Roma – #RomaRisorgi. È l’hashtag che accompagna il sit-in organizzato stamattina da Ugl Roma e Lazio in piazza del Campidoglio per chiedere alla Giunta Raggi “un cambio di rotta”. È la questione dei rifiuti “la piu’ urgente da affrontare” secondo Armando Valiani, segretario regionale dell’Ugl Lazio, “un argomento che non riguarda solo Roma, ma tutto il Lazio, calcolando che Roma detiene il ...

Roma : Ugl raduna i propri iscritti al Campidoglio - domani protesta : Roma – Il sindacato Ugl chiama a raccolta a Roma i propri iscritti e tutti i cittadini per dare forza alla manifestazione di domani mattina in Campidoglio contro la prassi degli appalti al massimo ribasso che non tutelano i lavoratori e incidono sulla qualita’ dei servizi e della sicurezza dei cittadini. Una mobilitazione voluta dal segretario provinciale Igiene Ambientale Mauro Piconi che ha ottenuto il sostegno politico ...

Buche a Roma - primo risarcimento danni |Dal Campidoglio 760 euro a un automobilista : Lo scorso marzo un automobilista sulla Salaria distrusse pneumatico e cerchione per una buca non segnalata sulla Salaria. Lo rende noto il Codacons che rivela anche la singolare tesi difensiva del Campidoglio in una class action: tocca a chi guida evitare le Buche