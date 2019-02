Roberto Fico ribadisce il suo pensiero sui migranti: “Vanno salvate sempre, non sono patate”

blogitalia.news

(Di domenica 3 febbraio 2019)parla dile sue idee, poi spiega cosa farebbe lui se la magistratura lo richiamasse, come è accaduto a Salvini “Le persone vanno, non ci posessere dubbi rispetto a questo”. Lo ha detto il presidente della Cameraa ‘Che tempo che fa’, parlando dei. “Se cipersone che stanno male, considerato che nonsacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatte sbarcare”, ha affermato, sottolineando che “i salvataggicontinuati”. “Altra questione politica – ha chiarito – è fare la voce grossa con l’Europa, ma non bisogna lasciare le navi lontano dai porti”.CASO DICIOTTI – Dopo aver premesso di “non voler entrare nel merito” della vicenda che riguarda il vicepremier Matteo Salvini sul caso Diciotti, ...