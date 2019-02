Rischio di chiudere | per il governo non esistiamo

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) "Ogni sera penso die ogni mattina mi ripeto che non devo. In questo paese sono ormai più gli incentivi per chi non lavora che quelli per chi a lavorare invece continua". Dal 1956 la panetteria di Francesco Rizzo è tra le più celebrate di Castelvetrano, paese in provincia di Trapani. Qui è speciale la cottura, ("cotto con le foglie di ulivo") e per materia ("grano duro"). Francesco ha 32 anni ed è un "panettiere di ritorno". Da ragazzo ha lasciato la Sicilia, studiato economia e turismo. Si è laureato. Viaggiato. "Poi mi sono trasferito in Svizzera. Dalla Svizzera in Emilia Romagna. A Rimini". Da quattro anni ha deciso di tornare in paese, "perché si sa come va. Ti prende la voglia di lasciare tutto e venirti a riprendere questo sole".Ma forse ha perso uno stipendio."Uno stipendio ottimo. A Rimini percepivo 2 mila euro al mese. Lavoravo nel settore alberghiero. Chi sceglie di ...