Rio de Janeiro è la prima capitale mondiale dell' architettura

L'Unesco premia l'architettura di Rio de Janeiro : A partire dal 2020, L'Unesco avrà ogni anno la propria Capitale Mondiale dell'architettura. E la città scelta per inaugurare questa nuova iniziativa, messa a punto con l'International Union of Architects, è la metropoli brasiliana di Rio de Janeiro, che il prossimo anno avrà l'occasione di conquistare il centro dei riflettori internazionali per presentare i propri progetti urbanistici, presenti e futuri. Secondo L'Unesco, d'altronde, ...