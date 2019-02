ilnapolista

: Salvini sul caso Diciotti: 'Preparate le arance se vado a San Vittore. C'è un'invasione di campo di giudici di sini… - repubblica : Salvini sul caso Diciotti: 'Preparate le arance se vado a San Vittore. C'è un'invasione di campo di giudici di sini… - HCE__ : RT @napolista: Repubblica: «San Paolo malinconico, in meno di ventimila, non sapevano di Hamsik» “A metà strada tra disaffezione e delusion… - napolista : Repubblica: «San Paolo malinconico, in meno di ventimila, non sapevano di Hamsik» “A metà strada tra disaffezione e… -

(Di domenica 3 febbraio 2019)disottolinea la malinconia del Sandipersone per Napoli-Sampdoria.“In pochi immaginavano che quella di ieri sarebbe stata l’ultima esibizione dial San: dove si erano dati appuntamento indie il Napoli è sceso in campo in una atmosfera abbastanza malinconica, a metà strada tra disaffezione e delusione. Colpa anche della inattesa uscita di scena dalla Coppa Italia contro il Milan, ma soprattutto dell’onda lunga per lo scudetto sfumato in extremis nella passata stagione e del finale tormentato dell’era di Sarri”. Queste le motivazioni diAi tifosi azzurri pare non basti essere rimasti nella scia della Juve in campionato e avere fatto un bella figura in Champions con Ancelotti, che sta mantenendo la squadra ad alto livello. Insigne e compagni hanno dato un’altra prova del loro valore ...