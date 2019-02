Reggina-Catanzaro | coreografia fantastica e 10 000 spettatori FOTO ...

Reggina-Catanzaro - è febbre da derby : caccia al biglietto [FOTO] : 1/4 ...

Reggina-Catanzaro - è febbre da derby : caccia al biglietto [FOTO] : E’ tornato l’entusiasmo in casa Reggina, il club amaranto è stato grande protagonista dell’ultima campagna acquisti e punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B attraverso i playoff. L’arrivo del presidente Luca Gallo ha campionato prospettiva per il club calabrese, dall’incubo retrocessione ai sogni di gloria il passo è stato breve. La squadra di Cevoli è reduce da una serie di risultati utili ...

Reggina-Catanzaro - promozione per i tifosi amaranto : Reggina-Catanzaro – “Voglio un Granillo tutto colorato di amaranto”. Cosi il direttore generale della Reggina Vincenzo Iiriti che aggiunge: “In occasione del derby il Granillo deve presentare il colpo d’occhio dei vecchi tempi, vogliamo che il Granillo torni a pulsare. Per la gara con il Catanzaro abbiamo deciso di premiare i nostri abbonati permettendo loro di acquistare due biglietti nello stesso settore a metà ...

Catanzaro in lutto : tifoso muore dopo il derby vinto con la Reggina : Prima la felicità per il derby calabrese vinto contro la Reggina grazie al gol di Infantino all’83’, poi la tristezza per la scomparsa di uno storico tifoso: per il Catanzaro e i suoi tifosi quella di ieri non è stata una giornata semplice. dopo aver assistito alla partita del “Ceravolo”, il supporter giallorosso Antonio Paparazzo ha avuto un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo al rientro a casa. La ...

Video/ Catanzaro Reggina - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C recupero - - IlSussidiario.net : Video Catanzaro Reggina , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita, recupero del quinto utrno del girone C, campionato di Serie C.

Risultati Serie C - la classifica : vittoria nel finale del Catanzaro contro la Reggina [FOTO] : Risultati Serie C – Non si ferma il campionato di Serie C, una stagione che sta regalando già grosse emozioni e colpi di scena, nuove importanti partite ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Non è andato oltre il pareggio l’Entella, solo un pareggio sul campo del Cuneo, riscatto comunque dopo la sconfitta contro il Siena. Continua il momento magico proprio del Siena, importante blitz sul campo del Pro ...

