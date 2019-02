Rc auto | in cinque anni prezzi in calo di 100 euro Ivass | boom scatole nere al Sud

Rc auto - Ivass : prezzi in calo di quasi 100 euro in cinque anni : Roma, 1 feb., askanews, - Sono diminuiti di quasi 100 euro in cinque anni i prezzi medi della Rc auto. Secondo il bollettino Iper dell'Ivass sull'andamento dei prezzi medi effettivi, nel terzo ...

Rc auto - Ivass : prezzi in calo di quasi 100 euro in cinque anni : Roma, 1 feb., askanews, - Sono diminuiti di quasi 100 euro in cinque anni i prezzi medi della Rc auto. Secondo il bollettino Iper dell'Ivass sull'andamento dei prezzi medi effettivi, nel terzo ...

Controlli truccati su cinque viadotti. Dodici indagati tra autostrade e Spea dopo il Ponte Morandi : Su cinque viadotti distribuiti tra Liguria, Abruzzo e Puglia i report di Spea redatti a partire dal 2000 registravano sempre voti altissimi, nonostante i ponti fossero spesso interessati da cadute di calcinacci e presentassero tracce di degrado. È l’ultimo filone di inchiesta emerso dalle indagini post crollo del Morandi. Dodici gli indagati, distribuiti tra Autostrade e Spea Engineering, la controllata della concessionaria delegata alle ...

Ponte Morandi - “altri cinque viadotti a rischio” : nuove perquisizioni della Gdf in sedi autostrade - Spea e uffici sicurezza : Si allarga il filone dell’inchiesta sul Ponte Morandi che sta focalizzando l’attenzione su altri cinque viadotti a rischio tra Genova, Pescara, Bari e altre due città che non sono state svelate. Così dopo il blitz della scorsa settimana, nelle scorse ore la Guardia di finanza ha effettuato nuove perquisizioni e sequestri nelle sedi di Autostrade, Spea e negli uffici dell’Utsa – l’ufficio tecnico sicurezza ...

I Cinquestelle voteranno o no l'autorizzazione a procedere contro Salvini? : Oggi più che mai è il giorno di Matteo Salvini che rischia un processo per il caso della nave Diciotti. Questa mattina la giunta delle elezioni e delle immunità del Senato si riunisce per esaminare la ...

I Cinquestelle voteranno o no l'autorizzazione a procedere contro Salvini? : Oggi più che mai è il giorno di Matteo Salvini che rischia un processo per il caso della nave Diciotti. Questa mattina la giunta delle elezioni e delle immunità del Senato si riunisce per esaminare la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro il ministro dell'Interno per sequestro di persona aggravato per il caso della nave, rimasta per giorni alla deriva con 190 persone a bordo lo scorso agosto. La palla ai 5 Stelle ...

L'autobus gratis per gli anziani compresi cinquemila trentini con la super-pensione : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter L'appello di una mamma: «Avete visto mia figlia? E' ...

[Il retroscena] Pronta la fronda dei Cinquestelle del Sud per fermare l'autonomia di Salvini : "I nuovi Richelieu" "Dobbiamo contrastare lo strapotere dei nuovi Richelieu della politica italiana, che vogliono rafforzare la monarchia padana", ha detto l'organizzatore. Il riferimento è al ...

Cinque morti e dieci feriti per l'esplosione di un'autobomba a Bogotà : Almeno 5 morti e una decina di feriti: è il primo bilancio dell'esplosione di un'autobomba a Bogotà nelle vicinanze di una scuola di polizia. Secondo quanto riportano i media locali, vi sarebbero ...

Classifica Dakar 2019 auto - la graduatoria ed i distacchi. Al-Attiyah al comando dopo cinque tappe : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dalle autostrade ai cioccolatini Pernigotti - tutte le smanie stataliste dei Cinque Stelle : autostrade nazionalizzate, banche nazionalizzate, Alitalia nazionalizzata, rete telefonica nazionalizzata, acqua nazionalizzata, Bankitalia e la Borsa nazionalizzate, statalizzazione anche della tv ...

Cinque lupe uccise dalle auto in provincia di Isernia in pochi giorni : l'ombra di investimenti dolosi : Cinque lupi, tutte femmine, sono state rinvenute morte a seguito di investimenti. 'Tutte e Cinque le femmine, sono state recuperate sulle strade della provincia di Isernia, nel solo dicembre scorso e ...

Mercato 2018 - FCA in calo - ma ha cinque auto nella Top10 : Il piccolo rush finale, +1,96%, non ha impedito che il 2018 si chiudesse negativamente per il Mercato automobilistico italiano: 1.910.025 immatricolazioni - in base ai dati UNRAE - con una perdita del ...

Cinque bambini fra i 7 morti nello scontro fra auto e camion in Florida : veicoli in fiamme : NEW YORK - Nuovi terribili particolari si aggiungono alla spaventosa storia dello scontro fra due camion cisterna e due automobili sull'autostrada Interstate 75 della Florida. Fra i sette morti del ...