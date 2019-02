Ragusa | da domani nuove tariffe per stalli a pagamento

Domani a Ragusa i funerali di Gianni Reina : Domani , 23 gennaio, nella Cattedrale San Giovanni a Ragusa si terranno i funerali di Gianni Reina , morto ieri a 53 anni per un aneurisma.

Ragusa - domani disservizi idrici : ecco dove : domani , 17 gennaio, a Ragusa possibili disservizi idrici in alcune zone della città per distacco dell'energia elettrica. Lo annuncia il Comune

Eventi a Ragusa oggi e domani 30 dicembre : ecco il programma : Tanti gli Eventi in programma a Ragusa per oggi, 29 dicembre, e domani 30 dicembre nell'ambito della manifestazione Natale in Luce. Il programma