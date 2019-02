Raccolta fondi per Lollo | raggiunto il traguardo dei 500 mila euro

Terrorismo - Raccolta fondi per il Burkina Faso dal Movimento Shalom : Purtroppo da alcuni anni il Burkina Faso, uno dei paesi più poveri del mondo, ma fino a pochi anni fa la patria della convivenza fra etnie e religioni diverse, sta attraversando una gravissima crisi sociale che provoca insicurezza e destabilizza il paese. In questi oltre ...

Aiutiamo Calogero : la Raccolta fondi per salvare la vita di un giovane siciliano : giulia.zavan 31 January 2019 Calogero Gliozzo è un 27enne siciliano che ha bisogno di quanto più aiuto possibile nella battaglia contro un linfoma aggressivo. Studente alla facoltà di Economia e poeta in erba, la sua vera passione, Calogero da due anni sta lottando contro la malattia, ma purtroppo la chemioterapia e le altre cure a cui si è sottoposto finora non hanno funzionato. ...

Jerry - il 29enne ghanese paralizzato dopo un pugno su un bus. Raccolta fondi per le cure : “Colpiti dalla sua storia” : Jerry Boakye è del Ghana, ha 29 anni e vive in Italia da più di 10. Ha sempre lavorato come saldatore a Castel Volturno e d’estate come bagnino (“a volte anche come parcheggiatore” – ci racconta) nei lidi sulle spiagge campane e laziali. Una sera di luglio del 2017 mentre torna a casa sull’autobus verso il Villaggio Coppola viene aggredito da un uomo di circa 60 anni. “Avevo solo chiesto di poter scendere all’uomo che era davanti alla ...

Dramma Emiliano Sala - grande successo per la Raccolta fondi : riprese le ricerche del calciatore disperso : La raccolta fondi lanciata dalla famiglia di Emiliano Sala ha permesso di riprendere privatamente le ricerche del calciatore disperso nel canale della Manica ‘Nessuna speranza di ritrovare persone vive‘. Con questa frase raggelante, la polizia ha sospeso giovedì definitivamente le ricerche dell’aereo su cui Emiliano Sala viaggiava nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio. La famiglia del calciatore italo-argentino si è ...

Dramma Emiliano Sala – Ricerche sospese - ma la famiglia ci spera ancora : una Raccolta fondi per ritrovare il calciatore : La famiglia di Emiliano Sala spera di ritrovare il calciatore vivo, indetta una raccolta fondi per continuare le Ricerche nel canale della Manica ‘Nessuna speranza di ritrovare persone vive‘. Con questa frase raggelante, la polizia ha sospeso definitivamente le Ricerche dell’aereo su cui Emiliano Sala viaggiava nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio. La famiglia del calciatore italo-argentino si è opposta a tale ...

Emiliano Sala - la Raccolta fondi per continuare le ricerche nel canale della Manica : Una raccolta fondi per non smettere di sperare. La famiglia di Emiliano Sala non ha alcuna intenzione di arrendersi. Farà di tutto per continuare le ricerche del calciatore del Cardiff, scomparso nel ...

Canottaggio - un'impresa a scopo benefico : 4 donne attraversano l'Atlantico per una particolare Raccolta fondi : Le ragazze hanno completato la traversata più dura al mondo, oltre 3000 miglia sull'Atlantico per una raccolta fondi a favore dell'associazione Surfers Against Sewage , che si batte contro l'...

Canottaggio - un’impresa a scopo benefico : 4 donne attraversano l’Atlantico per una particolare Raccolta fondi : L’equipaggio del team Row for the Ocean ha svolto questa impresa per raccogliere fondi a favore dell’associazione Surfers Against Sewage, che si batte contro l’inquinamento dei mari dovuto alla plastica Il team britannico Row for the Ocean diventa il primo equipaggio femminile a completare la Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018/2019. Le ragazze hanno completato la traversata più dura al mondo, oltre 3000 miglia ...

Assogestioni - Raccolta fondi 2018 supera 7 miliardi ma dicembre frena : Vola la raccolta netta dei fondi comuni nel 2018 che chiude con +7,3 miliardi di euro, mentre patrimonio gestito dall'industria è pari a 2.002 miliardi di euro, quasi equamente ripartito tra le ...

'Babbo Natale GialloRosso' - consegnato alla Bimbulanza il ricavato della Raccolta fondi : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Wallp offre un’ampia Raccolta di sfondi stock in HD : Wallp è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un'ampia raccolta di sfondi in qualità HD dei popolari dispositivi mobili sul mercato. L'interfaccia dell'app mostra in una scheda dedicata gli sfondi più popolari come quelli di Samsung, Google, LG, Huawei, e quelli più nuovi in un'altra tab, ma è presente anche la possibilità di cercarli per nome. L'articolo Wallp offre un’ampia raccolta di sfondi stock in HD ...

Fallita la Raccolta fondi per costruire il muro col Messico : rimborsate le donazioni : Intanto il presidente Donald Trump vola al confine, poi annuncia che non dichiarerà "così velocemente l'emergenza nazionale"

'Una giacca per Salvini' - la Raccolta fondi su Fb : di Antonio Atte Una raccolta fondi per "acquistare una giacca a Salvini" così " non utilizza quella della polizia , lasciando al freddo un povero poliziotto". E' l'iniziativa a sfondo goliardico ...

Maltempo Veneto : l’11 Gennaio cena per la Raccolta fondi delle famiglie alluvionate : Rappresentanti di giunta, sindaci, consiglieri, insieme a medici, infermieri della casa di cura “Giovanni XXIII” saranno per una sera i camerieri di una speciale cena di raccolta fondi per le famiglie trevigiane alluvionate che si terrà venerdì 11 Gennaio (ore 19.30) al centro servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier (Treviso). All’evento sono stati invitati i comuni rivieraschi del Piave, da Sappada a Jesolo, ...