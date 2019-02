Quelli che il calcio | Giorgio Terruzzi ' rovina' il promo al Super Bowl | Ma chi se

Quelli che il Calcio dopo il TG : Luca e Paolo tornano nell’access di Rai2 : Mia Ceran tra Luca e Paolo Quelli che il Calcio si estende. Lo storico contenitore domenicale di Rai 2, condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu insieme a Mia Ceran e impegnato nel racconto delle partite di Serie A, sbarca nell’access prime time della domenica. Da oggi, infatti, il programma si arricchisce di una nuova finestra, in onda dalle 21.00 alle 21.20, dal titolo Quelli che il Calcio dopo il TG. In 20 minuti verrà mostrato il ...

Simona Ventura perde Quelli che il calcio? : ... si accontenterà solo di questo? Inoltre non dimentichiamoci tutte le polemiche quando lei era uno dei giudici d XFactor, il web e gli spettatori l'avevano accusata di poca conoscenza del mondo della ...

Quelli che si comprano le vite usate : In tempi di recessione saranno sempre più Quelli che si compreranno o venderanno, pezzo dopo pezzo, la vita usata. Nel 2017, ultima rilevazione Doxa, l’economia di seconda mano fatturava 21 miliardi di euro (l’1,2% dell’affannato Pil), con un aumento del 72% in tre anni, determinato dal boom del commercio on line. La principale piattaforma italiana...

#QCC – Quelli che il calcio – Diciassettesima puntata del 03/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Diciassettesima […] L'articolo #QCC – Quelli ...

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Bravi tutti i ragazzi - anche Quelli che non sono stati schierati” : Al termine della due giorni di gare di Calcutta l’Italia ha staccato il pass per le Finali di Coppa Davis 2019 battendo l’India in casa per 3-1. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, Corrado Barazzutti. Premiata la scelta del capitano azzurro di schierare Andreas Seppi quale numero uno azzurro, che lo ha ripagato portando a casa due punti. Al sito federale Barazzutti a caldo ha dichiarato: “Seppi ha disputato un match ...

Quelli che il calcio – I Canova ospiti della prossima puntata : RAI2 E RADIO2: I Canova ospiti a “Quelli Che il calcio” con “Goodbye Goodbye” Tra gli ospiti della puntata: Melissa Satta, Francesca Brienza, “Roberto Burioni” (Antonio Ornano), “Massimo Giletti” (Ubaldo Pantani); in collegamento Isabella Potì, Boosta e Bruno Pizzul Dalle ore 21.00 nuova striscia serale domenicale, “Quelli CHE IL calcio DOPO IL TG”, con tutti i momenti migliori della puntata pomeridiana “Quelli che il calcio” torna ...

Volkswagen - Poetsch : 'Prezzi auto non rimarranno Quelli attuali. Elettriche inaccessibile per alcuni' : BERLINO - 'I prezzi attuali non possono rimanere immutati se queste auto verranno munite di motori elettrici'. Lo ha dichiarato al Welt am Sonntag il presidente di Volkswagen, Hans Dieter Poetsch, ...

Quelli che non meritano di parlare della Prestigiacomo : “L’ho fatto da ministra, da cittadina, da donna”, questo ha specificato Stefania Prestigiacomo sulla Sea Watch. In troppi hanno reagito e di molti tra loro non merita parlare. Di altri, forse sì: “Ormai preferisce Fratoianni a Salvini”, le ha risposto Alessandra Mussolini. Senza specificare se inter

Gli scarponcini migliori? Quelli che ci riparano dall’umidità - dal ghiaccio e dal freddo artico : Lo scarponcino ideale è quello che riesce a essere insieme elegante, resistente e adatto alle peggiori condizioni climatiche invernali. Un tipo di calzatura perfetta quando la temperatura tende a scendere molti gradi sottozero. Se si vive in un luogo dal clima più mite si possono trovare queste qualità nelle sneakers alte, in un fidato paio di chukka boot, o in qualsiasi altro tipo di scarpa che sappia adattarsi a pioggia e neve. ...

Carlo Nordio contro le Ong : "Sono porti sicuri anche Quelli tedeschi e francesi. Dietro c'è il crimine" : Punta il dito, Carlo Nordio. L'ex pm parla a un evento organizzato da Il Giornale ad Abano Terme. E parla della richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il caso Diciotti avanzata dal tribunale dei ministri di Catania. Chiaro il messaggio di Nordio: il ministro dell'Interno va giudicato s

#QCC – Quelli che il calcio – Sedicesima puntata del 27/01/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Sedicesima […] L'articolo #QCC – Quelli che ...

Malika Ayane : «A Quelli che mi dicono : tuo padre è marocchino ma è buono» : Malika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneQuesta intervista è tratta dal numero 4 di Vanity Fair in edicola fino al 23 gennaio 2019 >> Malika Ayane è in una fase della vita in cui pensa spesso a David Bowie. Quando è indecisa sulla direzione da prendere, una domanda la aiuta a orientarsi: che cosa farebbe Bowie al mio posto? Risposta: sperimentare, spiazzare, osare, reinventarsi di continuo. Eccola ...

Quelli che il calcio – Nada ospite nel programma di Rai2 : Tra gli ospiti della puntata: Diego Abatantuono, Anna Falchi, “Maurizio Martina” (Ubaldo Pantani), Dino Abbrescia, Eleonora Pedron e dagli spalti Albi e Lodo de Lo Stato Sociale “Quelli che il calcio” torna domenica 27 gennaio alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. ospite della puntata è la cantautrice livornese Nada che si esibisce con “È un momento difficile, tesoro”, ...