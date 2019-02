Primavera-estate 2019 | Gucci scommette sull’età d’oro dei musical hollywoodiani

Tagli di capelli Primavera-estate : la baby bang - la treccia e il pixie cut lungo : Nella prossima primavera-estate 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. In particolare la grande protagonista della stagione sarà la mini frangia. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo, per avere un look molto glamour. Nuove chiome Per chi non conoscesse la baby bang si tratta di una frangetta cortissima: questo sarà il detTaglio più amato da tutte le donne nei prossimi mesi. Le micro frange andranno portate texturizzate e molto ...

in fortezza da basso fino al 25 gennaio : Pitti Filati : in Fortezza da Basso si alza il sipario sulla Primavera-estate 2020 : Il link con il mondo giovanile e le sue correnti di rinnovamento viene spontaneo e fa da substrato a uno dei due progetti speciali che Figus, coadiuvato da Moradei, ha concepito per Pitti Filati, l'...

Tagli capelli Primavera-estate : le beach waves - la frangia e il colore castano : Continuano ad arrivare molte tendenze per quanto riguarda i nuovi Tagli di capelli della prossima primavera-estate. Le proposte saranno capaci di accontentare anche le donne più esigenti. Di seguito vedremo le ultime novità in merito. Nuove chiome Nella nuova stagione i capelli dovranno essere molto naturali, però non mancheranno delle acconciature più elaborate. Saranno molto richieste le classiche waves e l'effetto sleek. Le onde saranno le ...

Capelli lunghi - i tagli di tendenza per la Primavera-estate 2019 : Cosa ci riserverà il nuovo anno per quanto riguarda i trend Capelli? La curiosità non riguarda solo i colori, ma anche quali saranno i tagli di Capelli più di tendenza nel 2019. Dalle anticipazioni emerge un dato chiaro: il lungo piace sempre più. Amatissimo lo scorso anno, per il 2019 promette di furoreggiare. Perché i tagli lunghi sono così amati? Per tanti motivi, essenzialmente perché ingentiliscono il viso, sono easy ma eleganti e ...

Capelli Primavera-estate 2019 : i colori di tendenza : Il nuovo anno inizia con tanta voglia di novità nel campo dell’hair styling: quali saranno i tagli più amati? E quali i colori di Capelli più trendy per la prossima stagione? Per ora si parla di anticipazioni, ma le premesse sembrano chiare. Il 2019 segna il ritorno della naturalezza: si allontanano i colori più esasperati, anche se con qualche gradita eccezione. Diciamo subito che il colore più ricercato sarà il castano intenso, perfetto ...

#TwinSetOnTheRoad : la nuova campagna di Twinset Milano per la Primavera-estate 2019 [GALLERY] : Twinset Milano lancia la nuova campagna pubblicitaria primavera estate 2019: #TwinsetOnTheRoad Twinset sceglie Milano come set della nuova campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2019, scattata dal fotografo Giampaolo Sgura e interpretata dalle top model Faretta e Birgit Kos. Dopo aver esplorato gli scenari californiani, le Lowlands scozzesi e le atmosfere della ‘swinging’ London, il viaggio on the road di Twinset prosegue tra le vie ...

Tendenze moda Primavera-Estate 2019 : 9 trend da indossare davvero : Tutti lo pensano, ma nessuno lo dice. La verità – un segreto di Pulcinella, insomma – è che non tutto quello che avvistiamo sulle passerelle dei grandi stilisti, o delle griffe più cool del momento, ha la concreta possibilità di tramutarsi in vestiti veri che le donne possano indossare nella vita reale. Non solo in quella quotidiana di ufficio, palestra, aperitivi e famiglia. Ma anche in quella delle occasioni più speciali. LEGGI ...

Tendenze Primavera-estate 2019 moda - colori - musthave : Pantone decreta il colore dell'anno : Senza cadere nel volgare: Animalier difficile da indossare Leopardato, zebrato e pitonato hanno invaso tutto il mondo della moda, di cappotti , pantaloni e accessori , ma come possiamo indossarli? ...

Sergio Tacchini presenta un’anticipazione della collezione MW88 della Primavera-estate 2019 [GALLERY] : Sergio Tacchini presenta l’anticipazione della primavera estate 2019: MW88 Milano, dicembre 2018: Mats Wilander, campione di tennis e testimonial del marchio Sergio Tacchini, nel 1988 indossava una tuta disegnata dal brand italiano, il cui tracktop era caratterizzato dal color block sulle spalle e dalla doppia banda parallela sul petto. La stessa grafica e lo stesso logo retrò vengono oggi ripresi nella capsule MW88, anticipazione ...