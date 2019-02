Prima serata Sanremo 2019 : ospiti - scaletta e programma 5/2 : Prima serata Sanremo 2019: ospiti, scaletta e programma 5/2 Claudio Baglioni, in compagnia di Claudio Bisio e Virginia Raffaele conducono la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Secondo anno consecutivo per il cantautore italiano. Baglioni, lo scorso anno, aveva voluto al suo fianco l’eleganza di Michelle Hunziker e la maestria di Pierfrancesco Favino. Quest’anno, la presenza del duo comico Bisio – Raffaele, fa ...

Roberto Benigni protagonista dalla Prima serata di Rai2 per il terzo appuntamento di “C’è…” : Il Roberto Benigni innamorato di Dante e quello capace di commuovere raccontando, semplicemente, l’inno di Mameli. Il Benigni che “quanto t’ho amato e quanto t’amo non lo sai” e quello che trasforma la Costituzione in un viaggio nella nostra Storia. Un volto, una voce e una passione che hanno reso indimenticabili alcune apparizioni tv del grande attore e comico toscano: pagine mai riviste che Rai2 ripropone, insieme ad altre, in “C’è Benigni” ...

Uomini e Donne : Andrea Cerioli ha scelto Arianna. E i tronisti sbarcano in Prima serata su Canale 5 : Dopo 23 anni di ammiccamenti, corteggiamenti, amicizie ad uso di telecamera i tronisti di Canale 5 arrivano in prima serata con tre speciali, a partire da venerdì 15 febbraio alle 21.10. Lo speciale ' ...

Uomini e donne in Prima serata con i tronisti - il castello e Valeria Marini : Aria di novità per il talk dei sentimenti ' Uomini e donne ', che da 23 anni cattura sempre l'attezione di milioni di telespettatori. Venerdì 15 febbraio in prima serata su Canale 5 andrà in onda '...

Dal 15 febbraio in Prima serata su Canale 5 “Speciale Uomini e Donne : La Scelta” : Venerdì 15 febbraio, alle 21.10 su Canale 5, il primo dei tre imperdibili appuntamenti con “Speciale Uomini e Donne: La Scelta”! Nelle puntate verrà svelato il finale delle quattro favole d’amore di Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan. Due corteggiatori per ogni scelta, una villa e un castello da sogno per la festa di fidanzamento. Guest star tra gli altri: Gemma Galgani la confidente; Valeria Marini la party planner; Giulia De Lellis l’influencer e ...

CMG : conferenza stampa sulla serata di gala per la Festa di Primavera - pubblicata la lista dei conduttori : Il programma del gala televisivo di capodanno Il programma del gala televisivo per la Festa di Primavera di quest'anno è molto ricco: ci sarà una gran varietà di bellissimi spettacoli con canti e ...

Barbara D’Urso Torna In Prima serata : Ecco il Suo Nuovo Programma! : Mediaset ha confermato il ritorno di Barbara D’Urso in Prima Serata con un nuovissimo Format, Nuovo di zecca. Ecco tutti i dettagli sul Nuovo programma di Barbara D’Urso. Era qualche settimana che girava la notizia in merito ad un Nuovo talk show condotto da Barbara D’Urso. In queste ore Mediaset ha ufficializzato il tutto confermando quindi il ritorno della conduttrice in Prima Serata. Terminata la Fiction “La ...

Sanremo 2019 - Pippo Baudo alla seconda serata (AntePrima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, Pippo Baudo dovrebbe essere ospite del Festival di Sanremo 2019 nella seconda serata, quella di mercoledì 6 febbraio. Il conduttore salirà sul palco del teatro Ariston a poco meno di due mesi da Sanremo Giovani, dove è stato affiancato da Fabio Rovazzi (anche lui sarà ospite della kermesse canora). La presenza di Baudo era stata ufficializzata a dicembre scorso dal direttore artistico del Festival Claudio ...

'Live non è la D’Urso' - nuovo programma di Prima serata di Canale 5 al via il 20 febbraio : Attraverso i listini pubblicati da Publitalia, è stato annunciato il titolo del nuovo programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso in prima serata. Si tratta del terribile Live non è la D'Urso. Partenza prevista per mercoledì 20 febbraio.Ufficiali, poi, alcune modifiche di palinsesto: l'Isola dei famosi, che tornerà domenica 3 febbraio, nella settimana 10-16 febbraio andrà in onda in doppio appuntamento domenica 10 e giovedì 14, mentre ...

Di Maio Vs Grillo in Prima serata : l'inedito derby televisivo tra i due volti M5S : Un inedito derby televisivo: da un lato il padre fondatore del Movimento 5 Stelle, dall'altro l'attuale leader politico. È lo scontro tv che andrà in scena questa sera tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Quest'ultimo sarà ospite su Rete4 per la trasmissione Quarta Repubblica, programma di approfondimento giornalistico condotto da Nicola Porro. Su Rai2, com'è noto, verranno invece trasmessi spezzoni degli show di Beppe ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti fa il botto negli ascolti : vince tutto - dove si spinge in Prima serata : Su La7 ottima performance di Massimo Giletti. Il conduttore a Non è l’Arena aveva, tra le altre cose, lo scontro tra Luxuria e Santanché, ha segnato il 7.1% con 1.422.000 spettatori. La serata è stata vinta da Fabio Fazio con Che Tempo che Fa. Lo show aveva come super ospite Valentino Rossi e ha c

Ora o mai più - perché il programma di Amadeus meriterebbe di vincere la Prima serata del sabato : Ci sono episodi di comicità portati così all’estremo che invece di innescare il riso, portano un velo di tristezza. Albert Thibaudet direbbe che hanno che a che vedere con una sorta di “grottesco triste”. Televisivamente parlando, gli esempi non mancano: l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, per esempio, ha stiracchiato così tanto il modello originale da risultare grottesca in modo forzato, artefatto. Triste, ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : sospesa la Prima serata del martedì su Rete 4 : Brutte notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto che nelle ultime settimane avevano potuto seguire le loro telenovelas preferite anche in prima serata. L'appuntamento del martedì su Rete 4 era risultato molto gradito, come confermato anche dagli ascolti positivi per la Rete del Biscione. Eppure, nonostante il riscontro del pubblico, Mediaset ha deciso di cancellare tale doppio episodio, dedicato prima alle vicende di Puente Viejo e ...

'C'è Grillo' in Prima serata su Rai2 - polemiche sui 30.000 euro : A 24 ore dalla messa in onda, prevista per stasera in prima serata su Rai2, sono cresciuto le polemiche per la trasmissione 'C'è Grillo'. Il programma non prevede il ritorno live del fondatore dei ...