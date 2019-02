Poliziotti in divisa a banchetto pro-Salvini la questura di Ascoli apre un’inchiesta

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) Postata e rimossa, ma la polemica esplode. Il senatore della Lega Paolo Arrigoni ha pubblicato sul suo profilo Facebook l’immagine di duein servizio fotografati adPiceno, in piazza Arringo, a firmare in un gazebo una petizione pro-. Lalocale, intanto, ha “aperto un’inchiesta amministrativa per l’accertamento dei fatti”.La foto era stata rimossa dal senatore che ci ha ripensato, pubblicando un nuovo post: “Ieri sui miei social ho pubblicato questa foto. La foto di due agenti di polizia che con un atto di generosità e coraggio nelle #Marche hanno voluto sottoscrivere la raccolta firme a sostegno del ministro dell’Interno. Poche ore dopo l’ho cancellata per ragioni di privacy e per rispetto a quei due ragazzi, sapendo che c’era il rischio che venisse strumentalizzata da chi non vede ...