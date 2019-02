Polizia | caos sulle assunzioni degli agenti Lettera di Gabrielli agli aspiranti esclusi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) “Per le nuoveinsi è scelto di attingere alla graduatoria di coloro che avevano superato la prima prova del concorso bandito a maggio del 2017 – pur con le modifiche legislative che hanno modificato i requisiti – come espressamente richiesto dalle organizzazioni sindacali”. Lo scrive in unaaperta (leggi) pubblicata sul sito il capo dellaFranco, in risposta alle richieste di chiarimenti da parteraccolte e rilanciate due giorni fa dal fattoquotidiano.it. Il caso è emerso in occasione del dl semplificazione.Un emendamento di cinque senatori leghisti ha previsto lo scorrimento della graduatoria rimasta aperta per le futurema “epurata” dei candidati che – nel frattempo – hanno perso i requisiti per effetto dell’entrata in vigore della legge sul riordino ...