Pista Lunga | Italia impegnata ad Hamar | i risultati degli azzurri in vista del Mondiale

Pista Lunga – Coppa del Mondo - buon terzo posto di Bosa nei 500 metri Division B di Hamar : Nel quinto appuntamento stagionale del circuito internazionale arriva la bella prova dello sprinter trentino nella seconda giornata sul ghiaccio norvegese Sabato tutto dedicato agli sprinter ad Hamar, in Norvegia, dove è andata oggi in scena la seconda giornata della quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga. Presente anche l’Italia del d.t. Maurizio Marchettocon i due specialisti di punta, David Bosa (Fiamme Oro) ...

Pista Lunga – Coppa del mondo : buon avvio dell’Italia ad Hamar : Nella prima giornata di gare sul ghiaccio norvegese Giovannini è 10° nei 5000 con Ghiotto e Malfatti, 11° e 13°, a ridosso della top ten. Personal best per Bonazza nei 3000 Division B Prima giornata dedicata alle distanze più lunghe in programma ad Hamar, in Norvegia, dove ha preso il via oggi la quinta tappa stagionale di Coppa del mondo di Pista Lunga. Quattro gli azzurri della Nazionale italiana impegnati sul ghiaccio norvegese: al ...

Pista Lunga - domani scatta la quinta tappa di CdM a Hamar : sei gli azzurri convocati dal dt Marchetto : La Nazionale azzurra del d.t. Marchetto impegnata da domani ad Hamar con sei azzurri nel quinto appuntamento del circuito internazionale a meno di una settimana dai Mondiali su singole distanze di Inzell Prende il via domani ad Hamar, in Norvegia, la quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga, la prima di questo 2019. Presente anche la Nazionale italiana del d.t. Marchetto, in gara da domani con sei atleti a pochi giorni da ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo Junior : tris di podi azzurri ad Helsinki : In Finlandia la Nazionale italiana allenata da Enrico Fabris e Matteo Rigoni centra tre top 3 tra i Neo Senior con Rosanelli sui 500 metri, Linda Rossi e Gabriele Galli nelle Mass Start oltre a quattro quarti posti Ennesima prova di carattere per la Nazionale italiana Junior di Pista Lunga, protagonista anche nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo ad Helsinki, il primo grande appuntamento di questo 2019. In Finlandia la squadra ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo junior : Italia in Finlandia per la seconda tappa di CdM - sette i convocati azzurri : La Nazionale degli allenatori Fabris e Rigoni impegnata da domani nella due giorni del circuito internazionale di categoria, sette i convocati azzurri Va in scena sul ghiaccio finlandese di Helsinki il primo grande appuntamento del 2019 per la Nazionale Italiana junior di Pista Lunga. Domani e domenica prevista infatti la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo con il team tricolore allenato da Enrico Fabris e Matteo Rigoni pronto a ...

Pista Lunga - Europei di Collalbo : Giovannini chiude 6° nell’Allround maschile : Nella terza ed ultima giornata di gare della rassegna continentale il trentino finisce a ridosso dei migliori cinque con Galli 14° all’esordio. Bonazza nella top ten dello Sprint femminile Ultima giornata di gare e ultimi verdetti sull’ovale scoperto di Collalbo, sede dei Campionati Europei 2019 di Pista Lunga. Dopo lo splendido e storico bronzo conquistato ieri da Francesca Lollobrigida, oggi all’Arena Ritten la ...

Short Track – Pista Lunga - Francesca Lollobrigida fa la storia : Bronzo agli Europei di Collabo! : Nella seconda giornata sul ghiaccio dell’Arena Ritten, Francesca Lollobrigida, romana dell’Aeronautica Militare, conquista la prima medaglia femminile italiana di sempre nell’Allround di una rassegna continentale L’opera è completa e l’ambizione della vigilia si trasforma in realtà: agli Europei di casa di Pista Lunga a Collalbo Francesca Lollobrigida riscrive la storia del pattinaggio di velocità italiano ...

Europei Pista Lunga - Lollobrigida show. E' seconda nella allround : Una Lollo da urlo: Francesca Lollobrigida onora al meglio la possibilità di gareggiare in casa e dopo la prima giornata degli Europei in pista lunga di Collalbo, sull'altopiano di Renon, è splendida ...

Europei Pista Lunga – Lollobrigida parte subito fortissimo a Collalbo : Nella prima giornata della rassegna continentale l’azzurra Lollobrigida è seconda dopo due gare nella classifica generale Allround in virtù del 3° posto sui 500 (con primato personale) e sui 3000 metri Grandissima partenza per l’Italia della Pista Lunga nella prima giornata degli Europei di casa di Collalbo. A portare in alto i colori azzurri l’atleta tricolore più attesa alla vigilia della rassegna ...

Pista Lunga – Al via domani gli Europei a Collalbo : La Nazionale del d.t. Marchetto impegnata da domani nella tre giorni della rassegna continentale sul ghiaccio dell’Arena Ritten. Giovannini e Lollobrigida i leader azzurri Il primo grande appuntamento internazionale del 2019 è alle porte. Cominciano infatti domani a Collalbo i Campionati Europei di Pista Lunga con i più grandi pattinatori del continente pronti a sfidarsi sul velocissimo ghiaccio dell’Arena Ritten: dopo le ...

Pista Lunga – Campioni Italiani Sprint : Bosa e Bonazza si confermano campioni : Bosa e Bonazza si confermano campioni Italiani Sprint. Nella terza ed ultima giornata della rassegna tricolore di Baselga di Pinè i due trentini hanno conquistato il titolo riservato agli Sprinter. Giovannini e Lollobrigida campioni nella Mass Start Il 2019 non porta rivoluzioni: come lo scorso anno sono ancora David Bosa (Fiamme Oro Moena) e Noemi Bonazza (Fiamme Oro Moena) i campioni Italiani Sprint di Pista Lunga. Nella terza ed ultima ...

Pista Lunga – Campionati Italiani Assoluti : Giovannini e Lollobrigida campioni Allround : A Baselga di Pinè, nella seconda giornata della rassegna tricolore, il trentino e la romana si aggiudicano i titoli Allround. Bosa e Bonazza al comando della classifica Sprint Pronostici rispettati ai Campionati Italiani Assoluti di Pista Lunga di scena a Baselga di Piné: Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) conquistano i titoli Allround 2019 al termine della seconda giornata di gare. Il ...

Pista Lunga – Campionati Italiani Asoluti : Bonazza e Nenzi guidano le classifiche sprint : Nella giornata inaugurale della rassegna tricolore di Baselga di Pinè Bonazza e Nenzi guidano le classifiche sprint, Lollobrigida e Giovannini quelle Allround. Assegnati anche i primi titoli sulle singole distanze Grande spettacolo e primi verdetti nella giornata d’apertura dei Campionati Italiani Assoluti di Pista Lunga di scena a Baselga di Piné: sul ghiaccio trentino dell’Ice Rink Pinè si sono svolte oggi le gare su 500 e 1000 ...

Pista Lunga - scattano i Campionati Assoluti 2019 : a Baselga di Pinè si assegnano i titoli italiani : Al via domani la tre giorni che assegnerà i titoli tricolori allround, sprint e sulle singole distanze: presenti tutti i big Comincia il nuovo anno e ricominciano le grandi emozioni della Pista Lunga azzurra. Sull’ovale ghiacciato dell’Ice Rink Pinè prendono infatti il via domani i Campionati italiani Assoluti 2019, il primo grande evento di questa seconda metà di stagione e test fondamentale in vista degli appuntamenti ...