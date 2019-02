Pescara-Brescia | diretta streaming e tv | dove vederla |Serie B

termometropolitico

: RT @BresciaTv: Brescia, Corini: 'Pescara temibile. Tonali predominante' - bsclubvitomero1 : RT @BresciaTv: Brescia, Corini: 'Pescara temibile. Tonali predominante' - Rete8News : #PescaraBrescia ?? Domani sera, alle ore 21, il big match della terza di ritorno. Rientra capitan Brugman. Capone d… -

(Di domenica 3 febbraio 2019)e tv,Domenica 03/02/2019 alle ore 21:00 si giocaallo stadio Adriatico di. La partita valida per la 22esima giornata di campionato vede scontrarsi quindi due tra le prime quattro squadre in classifica, entrambe alla caccia della promozionein massimaIlnella scorsa giornata è riuscito a guadagnare solamente un punto dopo una partita difficile in casa del Livorno finita a reti inviolate.Anche ilha guadagnato un solo punto nella scorsa giornata, ma dopo una partita sofferta e ricca di gol contro lo Spezia. I lombardi infatti sono passati in svantaggio dopo appena un minuto grazie ad un gol di Mora ma hanno recuperato al 24′ grazie al gol di Tonali su assist di Bisoli. Al 40′ la squadra ospite si è riportata in vantaggio grazie al gol di Bidaoui. ...