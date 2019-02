Pescara Brescia 0-3 | risultato in diretta LIVE

LIVE Pescara-Brescia 0-3 Bisoli cronaca diretta e risultato in tempo reale : LIVE Pescara-Brescia: clicca qui per aggiornare la diretta

DIRETTA Pescara BRESCIA/ Risultato live 0-0 - streaming DAZN : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA PESCARA BRESCIA, streaming video DAZN: le due squadre si affrontano al Rigamonti in in una partita che promette grande spettacolo.

Pescara Brescia - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Pescara , 4-3-3, Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Brugman, Kanouté, Memushaj; Marras, Mancuso, Capone. All. Pillon Brescia , 4-3-1-2, Alfonso; Sabelli, ...

Diretta Pescara-Brescia dalle 21 - probabili formazioni e dove vederla in tv : PESCARA - All'Adriatico alle 21 Pescara e Brescia si affrontano per la ventiduesima giornata di campionato. E' scontro di alta quota, visto che le rondinella sono seconde a quota 36 punti, e vincendo ...

Pescara-Brescia : diretta streaming e tv - dove vederla |Serie B : Pescara-Brescia: diretta streaming e tv, dove vederla |Serie B Domenica 03/02/2019 alle ore 21:00 si gioca Pescara-Brescia allo stadio Adriatico di Pescara. La partita valida per la 22esima giornata di campionato vede scontrarsi quindi due tra le prime quattro squadre in classifica, entrambe alla caccia della promozione diretta in massima serie. Il Pescara nella scorsa giornata è riuscito a guadagnare solamente un punto dopo una partita ...

Serie B : blitz Palermo a Cittadella e titolo d'inverno - Brescia e Pescara a -5 : Il Palermo è campione d'inverno in Serie B . Nella 19.a giornata, Falletti regala la vittoria per 1-0 a Cittadella. Vittoria pesante anche per il Pescara , che con una tripletta di Mancuso passa 4-2 ...